Polémica frase de Karen Reichardt en plena campaña: "El kirchnerismo es una enfermedad mental"

La candidata a diputada nacional de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Karen Reichardt , criticó este sábado al intendente de La Matanza, Fernando Espinoza , quien afronta a juicio oral por presunto abuso sexual, y calificó al kirchnerismo como “una enfermedad mental”.

La frase de la exvedette ocurrió cuando respondió a un video publicado en la red social X en donde Espinoza se refería al mecanismo para votar con la Boleta Única de Papel (BUP) de cara a las elecciones del 26 de octubre. El jefe comunal ofrecía un instructivo para elegir a Fuerza Patria.

“Solo en Argentina. Un procesado por abuso sexual es candidato y la gente lo tiene como ídolo”, decía el comentario de la cuenta que viralizó el video. “De locos !!! El kirchnerismo es una enfermedad mental!”, expresó la conductora de la TV Pública.

Tras la renuncia de José Luis Espert en medio de un escándalo por sus vínculos con el empresario y presunto narco Fred Machado , Reichardt había quedado al frente de la lista violeta en PBA. Sin embargo, este sábado la Cámara Nacional Electoral revocó el fallo de primera instancia del juez Alejo Ramos Padilla y resolvió que sea Santilli el primer postulante a la Cámara de Diputados.

El primer candidato peronista por el peronismo, Jorge Taia na , desafió esa semana a Reichardt a un debate. “No sé si debo llamarte Karen o por tu verdadero nombre: Karina Celia Vázquez. Ahora que se confirmó que sos cabeza de lista, te propongo debatir una serie de núcleos temáticos a desarrollar antes del 26 de octubre”, señaló.

La exvedette es amiga del presidente Javier Milei, quien pidió solo dos lugares en la lista. Primero que sea encabezada por Espert y que luego figure la actual conductora de la TV Pública, sorprendiendo a propios y ajenos debido a que es su debut en la política.

Si bien se ha mostrado con el mandatario en algunas actividades, no brinda entrevistas en medios de comunicación y no la harán participar de debates con otros candidatos. Saben que cualquier tipo de exposición podría ser una jugada riesgosa, considerando que no está preparada para afrontar algún contrapunto.

“Karen seguirá haciendo campaña como viene haciendo, pero no tendrá otro rol. La campaña fuerte es con Santilli. Seguirá pegado a Milei y apostamos todo a él, figure o no en la boleta. Lo importante es mostrarlo a dónde esté Milei”, sintetizó una fuente inobjetable de la mesa política. De hecho, este viernes se mostrarán juntos en San Nicolás, donde caminarán por una compañía siderúrgica.

El objetivo es difundir en todos los ámbitos posibles que “el candidato de Milei es Santilli y no Espert”. Entre risas y muchos nervios, algunos funcionarios bromean: “De última lo pelamos al colo si hace falta”. Los libertarios son conscientes que el efecto Espert y su permanencia en la boleta tendrá resultados adversos en la Provincia, por lo que la real expectativa en esa jurisdicción es “hacer una elección algo mejor que en septiembre” cuando perdieron por casi 14 puntos con el peronismo.