Elecciones 2025: Eduardo Feinmann reveló un inesperado detalle sobre Karen Reichardt que sorprendió a todos

La modelo encabeza la lista de La Libertad Avanza, tras la baja de Espert. Por otro lado, Feinmann destapó una información oculta sobre Reichardt.

Karen Reichard es candidata a legisladora por la provincia de Buenos Aires.

A pocas semanas de las elecciones 2025, La Libertad Avanza atraviesa un cambio inesperado en su boleta. José Luis Espert renunció a su candidatura tras el escándalo con Fred Machado, y fue reemplazado por Karina Celia Vázquez, conocida como Karen Reichardt, según lo dispuesto por la Justicia Electoral.

En medio de la repercusión que generó esta novedad, en Alguien tiene que decirlo, Eduardo Feinmann reveló un detalle oculto de Reichardt que sorprendió a todo el panel.

Karen Reichardt seguirá como candidata La modelo ocupó el lugar de José Luis Espert, luego de que anunciara su renuncia. "Se va a dar una particularidad. En la elección del domingo 26 de octubre, usted si vive en la Provincia de Buenos Aires, se va a encontrar en la boleta primer candidato Espert con la foto de Espert y su nombre, que no es candidato, que renunció", comenzó diciendo el periodista.

"Y se va a encontrar en la boleta con el nombre de Karina Vázquez, que es la número dos, que no vota en la Provincia de Buenos Aires porque tiene domicilio en la Capital Federal", explicó Feinmann.