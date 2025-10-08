Karen Reichardt primera candidata: quién es y por qué encabezará la lista de La Libertad Avanza en PBA

La Justicia Electoral bonaerense resolvió que Karen Reichardt , actriz y modelo reconocida por su trayectoria en la televisión de los años ’90, encabezará finalmente la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires . La decisión fue adoptada por el juez Alejo Ramos Padilla , quien rechazó el pedido de modificación presentado por los apoderados del oficialismo para colocar a Diego Santilli en el primer lugar de la nómina, tras la renuncia de José Luis Espert .

Karen Reichardt , de 56 años, dio un sorprendente salto a la política de la mano del presidente Javier Milei y su espacio La Libertad Avanza . Su carrera artística comenzó a fines de los años 80, cuando Raúl Portal la convocó para participar en NotiDormi. Luego ganó notoriedad en populares ciclos de humor y entretenimiento, como Peor es Nada y Brigada Cola, donde compartió pantalla con Guillermo Francella y Emilio Disi .

Durante las últimas dos décadas, Reichardt se alejó de la farándula y centró su perfil público en el activismo por los derechos de los animales. Condujo el programa Amores Perros, emitido por la TV Pública , enfocado en la adopción responsable y el cuidado de mascotas. Paradójicamente, aunque su espacio recibe financiamiento estatal , la actriz ha manifestado en reiteradas ocasiones su rechazo a los subsidios culturales financiados con fondos públicos.

La exvedette es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Foto: X @KarenReichardt1

Reichardt se convierte en la principal candidata libertaria en el distrito más grande del país de cara a las elecciones del 26 de octubre , luego de que la Justicia declarara inconstitucional el artículo 7 del decreto reglamentario de la ley de paridad de género (Decreto 171/2019).

"La aplicación de dicho decreto en este caso no sólo implicaría un exceso en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, sino un efecto contrario al buscado con la sanción de la ley de paridad de género", sostuvo Ramos Padilla en su fallo.

candidatos LLA X/@karenreichardt1

El magistrado argumentó que la interpretación pretendida por los apoderados de LLA vulneraba el espíritu de las medidas de acción positiva establecidas en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales con jerarquía constitucional, que garantizan la representación equitativa de mujeres y varones en los cargos electivos.

El contexto político

La designación de Reichardt se produce tras semanas de tensión interna dentro de La Libertad Avanza, luego de la baja de José Luis Espert, quien renunció a su candidatura tras el escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario Federico "Fred" Machado.

Con este fallo, Ramos Padilla despejó las dudas sobre quién encabezará la lista de diputados por Buenos Aires y marcó un precedente en la aplicación de la ley de paridad de género en contextos de reemplazo de candidatos.

Así, Karen Reichardt se prepara para disputar una banca en la Cámara de Diputados, representando a La Libertad Avanza, en un lugar donde el oficialismo necesita aliados para sostener sus propuestas políticas de Gobierno.