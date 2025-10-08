La Libertad Avanza apelará el fallo de la Justicia electoral para sostener a Diego Santilli al frente de la lista en PBA

El Gobierno avanzará rápidamente con una apelación para sostener a Diego Santilli al frente de la lista libertaria en la provincia de Buenos Aires. Para la Justicia electoral, el lugar le corresponde a Karen Reichardt.

La Libertad Avanza apelará este miércoles la decisión del juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla que rechazó el pedido libertario de reemplazar a Karen Reichardt por Diego Santilli al frente de la lista violeta en la provincia de Buenos Aires, según confirmaron a MDZ fuentes partidarias.

El fallo que complicó a Diego Santilli y La Libertad Avanza La aclaración llegó rápidamente luego de que Ramos Padilla ratificara a Reichardt al frente de la boleta libertaria. En su fallo, el magistrado argumentó la inconstitucionalidad del artículo 7 del decreto reglamentario de la ley de paridad de género, que establece que un candidato debe ser reemplazado por otro de su mismo género.

De acuerdo al juez, tanto la Corte Suprema de Justicia como la Cámara Nacional Electoral declararon inconstitucional la aplicación de dicho decreto reglamentario, al menos cuando dicha situación perjudicaba a una candidata mujer, citando un antecedente relacionado con el reemplazo de quién encabeza en una lista de senadores como ocurrió con Lucila Crexell en 2019.

"La aplicación de dicho Decreto 171/2019 en este caso no sólo implicaría un exceso en la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo, sino un efecto contrario al buscado con la sanción de la ley de paridad de género y las medidas de acción positiva exigidas en los arts. 37, 75 incs. 22 y 23 de la Constitución Nacional, junto con los Tratados Internacionales con jerarquía constitucional", enfatizó el fallo, y agregó: "Resultaría contrario a dichas previsiones de rango constitucional habilitar que, a través de la renuncia de dos candidatas mujeres, la alianza pudiera forzar la mejora en la posición de todos los candidatos varones de la lista titular en perjuicio de las candidatas mujeres".

Qué hará el Gobierno Para los abogados de La Libertad Avanza, el artículo 7 del mencionado decreto reglamentario es claro: "Cuando un precandidato o candidato oficializado falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones,será reemplazado por la persona del mismo género que le sigue en la lista, debiendo realizar la agrupación política o en su caso la Justicia Electoral, los corrimientos necesarios".