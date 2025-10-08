Audiencia clave en la Junta Electoral Nacional: La Libertad Avanza pelea por reimprimir las boletas de PBA

Live Blog Post

El ministro del Interior reveló cuánto costaría la reimpresión de boletas

En la pelea de La Libertad Avanza por sacar la foto de José Luis Espert de su boleta, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, expuso: "Me parece importante que todos los actores tengamos en claro la factibilidad técnica de la reimpresión".

En ese sentido, comentó que el costo sería de $12.169.655.000. Tras esto, la directora nacional electoral Luz Landívar aseguró: "En caso de reimprimirse el precio de cada una de las boletas se mantendría. Contamos con la partida presupuestaria para afrontar este gasto porque hemos logrado tener ahorros en otros rubros".

"También se podrían reimprimir los afiches con las fotos de todos los candidatos que participan en la elección, son 40 mil", agregó.