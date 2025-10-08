Presenta:
La Junta Electoral
Audiencia clave en la Junta Electoral Nacional: La Libertad Avanza pelea por reimprimir las boletas de PBA

Una audiencia clave se desarrolla en La Plata para determinar el futuro de las boletas únicas de papel en la provincia de Buenos Aires, sacudida por la reciente renuncia de José Luis Espert en la de La Libertad Avanza.

Una audiencia clave se desarrolla en La Plata para determinar el futuro de la boleta única de papel en la provincia de Buenos Aires, sacudida por la reciente renuncia de José Luis Espert a la cabeza de La Libertad Avanza. El encuentro, convocado por la Junta Electoral Nacional, busca resolver la encrucijada logística y legal que genera esta modificación a días de las elecciones, poniendo en la balanza los plazos ajustados y los costos que implicaría una reimpresión.

El ministro del Interior reveló cuánto costaría la reimpresión de boletas

En la pelea de La Libertad Avanza por sacar la foto de José Luis Espert de su boleta, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, expuso: "Me parece importante que todos los actores tengamos en claro la factibilidad técnica de la reimpresión".

En ese sentido, comentó que el costo sería de $12.169.655.000. Tras esto, la directora nacional electoral Luz Landívar aseguró: "En caso de reimprimirse el precio de cada una de las boletas se mantendría. Contamos con la partida presupuestaria para afrontar este gasto porque hemos logrado tener ahorros en otros rubros".

"También se podrían reimprimir los afiches con las fotos de todos los candidatos que participan en la elección, son 40 mil", agregó.

La postura del juez Ramos Padilla

En el caso del Juez Federal N°1, expresó: "Nuestra preocupación es que el 26 de octubre la ciudadanía pueda expresar su voto. Y que el instrumento de votación esté en las mesas para que los 14 millones de personas empadronadas puedan emitir su voto".

"La provincia de Buenos Aires alcanza el 40 por ciento del padrón, se despliegan 40 mil mesas. Y la impresión de la boleta única tardó 15 días. Para analizar el petitorio de La Libertad Avanza es importante considerar que no afecte el derecho del ciudadano de expresar su voto. Se analizará la cuestión técnica, eventualmente los gastos y la cuestión procesal", agregó.

Comenzó la audiencia

El debate arrancó con un peso institucional significativo. La mesa está presidida por figuras de alto calibre: el Juez Federal N°1, Alejo Ramos Padilla; la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Hilda Kogan; y el camarista federal Jorge Di Lorenzo.

A la deliberación se sumó el ministro del Interior, Lisandro Catán, junto a los apoderados de las 15 agrupaciones que competirán en el distrito en los comicios nacionales del 26 de octubre. La decisión que surja de esta audiencia no solo impactará en el diseño de la herramienta electoral, sino que también definirá la operativa final para millones de votantes.

