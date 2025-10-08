El juez Ramos Padilla confirmó a Karen Reichardt como primera candidata de La Libertad Avanza en PBA

El juez federal electoral de la Provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla, ratificó hoy el dictamen de la fiscal Laura Roteta, quien se amparó en la "discriminación positiva" para mantener a Karen Reichardt como cabeza de lista y no permitió que fuera Diego Santilli quien reemplace a José Luis Espert al frente de la nómina de La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires.

Durante todo el día, los apoderados libertarios confirmaban que nunca iba a ser que Reichardt encabezara la lista de candidatos. "La vamos a bajar", sostenían. Ahora, con la ratificación judicial, ¿seguirán insistendo con eso? Lo que está también en discusión es la reimpresión o no de las boletas únicas en papel, cuyo costo, algo así como U$s10 millones de dólares, debería cubrirlos el gobierno nacional, lo cual también le generaría un terrible dolor de cabeza. El partido La Libertad Avanza, interesado en cambiar las fotos y sacar a José Luis Espert de su lista, no tiene ese dinero declarado. Ramos Padilla también podría decidir que se impriman las BUP relacionadas con las secciones electorales que aún no fueron confeccionadas, que son las más importantes, la Primera y Tercera, donde vive la mayor parte de la población bonaerense.

Todo esto transcurre luego de otro día de locura y frenesí. Pero no como le gusta tanto y disfruta el presidente Javier Milei , que se sintió cantante y artista el lunes por la noche delante de unas dos mil personas que deliraban por su presencia en un escenario.

Lo que sucedió ayer, la continuación de otras jornadas de descontrol, fue la reaparición de las fortísimas internas entre las diferentes tribus que conviven en el ecosistema de la Casa Rosada a la que hay que agregarle, ahora, los nuevos participantes del PRO que, con Diego Santilli a la cabeza, pretendían corregir una campaña a todas luces escandalosa y con noticias todos los días peores. Hasta hay debates sobre qué hacer "con los amarillos, si incorporarlos a las mesas como pares o solo como observadores", se ríe un confidente.

“Esta es toda de Milei”, se quejaba, por primera vez delante de dos periodistas, un representante de Las Fuerzas del Cielo que no podía creer como su líder, emperador de la Tierra, infalible y león, hubiera decidido que los dos primeros candidatos a diputados nacionales por la Provincia de Buenos Aires hubiesen sido, porque hoy uno está caído y la otra lo estará si se mantiene la decisión de bajarla, José Luis Espert y Karen Reichardt.

“Lo que hace el pito”, expresaron por la “calentura de ponerla en segundo lugar… ¿Qué hizo para estar ahí?”, se quejan quienes ahora ya no guardan ninguna mirada crítica sobre su líder. Hasta empiezan a decir que “siempre el candidato debía ser Santilli, que medía más”, sin ninguna otra herramienta que la necesidad de aferrarse a una esperanza.

Lo de Espert fue un error inimaginable en un equipo que logró poner a un presidente de la Nación directamente desde un set de televisión, sin pasar por ninguna etapa previa. Si bien Santiago Caputo nunca quiso a “El Profe” como primer candidato, y mucho menos “El Jefe”, Karina, nadie hizo el trabajo de producción previa para prevenir daños e imprevistos, a pesar de las alertas que ellos mismos conocieron en 2019 y 2021, cuando directamente abandonaron la alianza que los contenía.

Javier y Karina Milei junto a Diego Santilli en Mar del Plata Javier y Karina Milei junto a Diego Santilli en Mar del Plata, en el frustrado relanzamiento de la campaña libertaria X | @LLibertadAvanza

Desde el caso $LIBRA a esta parte, el gobierno sigue las secuencias desde atrás, casi desde muy atrás, tal cual alertó hace dos meses Joaquín De la Torre, uno de los echados del ecosistema libertario sin causa ni pruebas.

Más acá en el tiempo, Guillermo Oliver consideró que La Libertad Avanza y el presidente Milei en particular iban a continuar con dificultades políticas porque “la única herramienta que tenían era una motosierra. Eso no sirve más, entonces, cuando van a la caja no encuentran nada que puedan usar para reparar los daños que están haciendo”.

“Bajamos a Espert y no teníamos resuelto lo elemental, que era saber qué posibilidades teníamos de cambiar la lista y, mucho menos, si estábamos en condiciones de reimprimir las boletas sin el rostro del mal”, consignó otra fuente de acceso cotidiano al corazón mileísta. “Nadie operó nunca. Mirá que se intentó hacer reuniones y encuentros con magistrados de la Provincia para que, en momentos como estos, pudieran actuar… Pero nada. El único que hizo algo parecido a un acercamiento fue Sebastián Pareja, que periódicamente se encuentra con los jueces federales de la Provincia”, reveló otro bien informado.

“Ya está. Esto es un desastre” dijeron cerca de la nueva campaña encarada en favor de Santilli. Cuanto más tiempo pasa, más dificultades tendrán para rearmar las listas e imprimirlas, algo que también demandará que las máquinas trabajen a destajo las 24 horas del día desde el inicio del día de hoy. Si empiezan el jueves o viernes, no llegarían a completar la cantidad necesaria para cubrir todas las mesas bonaerenses, como mínimo, 15 millones.

“Lo primero que tendría que haber hecho Espert era ir a hablar con Fred Machado, pedirle comprensión, que lo ayude a justificar la trastada que hicieron. En definitiva, el tipo está sospechado, acusado, pero no condenado por proveer aviones, campos y fraguar papeles para un supuesto cartel y por 5 kilos de droga… Una estupidez para lo que sabemos que ocurre en todos los ámbitos”, dijo, sin ningún filtro un legislador que no lo quiere y que disfruta de lo que le está pasando. Nadie se olvida que insultó a Florencia Kirchner en la UCA, lugar del que fue expulsado a los gritos.

“Pero como son tan naif, tan 'castos', se asustan de cualquier cosa y hacen como los nenes, cucharita cucharón, no me junto más con vos”. Espert es el escape para tantísimos otros que no pueden justificar ni sus ingresos ni su calidad de vida.

El defecto fue que él lo sabía, el presidente y su entorno también, y así y todo seguían despotricando sobre cada ser viviente que los criticaba o era parte del “pasado”.

“Lo más preocupante es que hace rato que al gobierno no le sale una, corre desde atrás, y debe cambiar radicalmente todo su formato, desde el gabinete hasta su discurso. Si lo hace, deja de ser quien lo trajo hasta acá y quizás es lo que menos quiera. Pero si no lo hace, todos se empiezan a preguntar cuánto puede aguantar”, remató un hombre vital en la relación del mileísmo con el macrismo y los gobernadores “amigables”.