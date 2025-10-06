Con la salida de Espert de la lista, Javier Milei claudicó en el último vestigio libertario que le quedaba

"Somos los Lakers", dice uno de los banners en los que se invita a la actividad de este martes, en Mar del Plata, a los adherentes de La Libertad Avanza en su alianza con el PRO . Guillermo Montenegro será el anfitrión de un acto en Batán, en el que Diego Santilli estará con Javier Milei en el inicio de la nueva campaña bonaerense. Los Angeles Lakers es la franquicia emblemática del basquetball mundial, que mezcla los colores violetas con las letras grandes en amarillo, o viceversa.

La decisión de separar a José Luis Espert de la candidatura a diputado nacional no solo fue el fin de una carrera política, en este caso el del economista, sino que se transformó en dos cosas más. Una nueva crisis política dentro de La Libertad Avanza y, paralelamente, el inicio del fin de esta corriente política que vino a liberar al país de la casta para transformarse en una de sus partes más activas.

Los diferentes gobiernos son como una línea de colectivos, que tienen su terminal – cabecera en un barrio habitualmente pobre, casi un descampado, y luego en el recorrido transita por muchos lugares lindos, atractivos, pero siempre culmina en el mismo lugar, ese feo y desolado lugar desde donde todo arrancó.

La Libertad Avanza es eso. Un movimiento social antipolítico, literal y lineal, con gente que siempre se sintió “destratada” y “cargada” por una clase social, la política, sindical y periodística, que siempre creció mientras ellos, los supuestos “sufrientes argentinos de a pie”, veían todo desde afuera.

Milei, al igual que al inicio de nuestro ciclo democrático con Raúl Alfonsín, y antes con Juan Domingo Perón, proponía una rebelión de los que siempre estuvieron afuera. Con matices, serias diferencias en cuanto al modelo y a los planes económicos, pero con la misma búsqueda de justicia para supuestos “desamparados”. Eso terminó.

Si bien José Luis Espert no representaba ni a los desprotegidos y mucho menos a los que nunca estuvieron dentro del sistema, era el elegido por Javier Milei para representar el cambio cultural que proponía para la Provincia de Buenos Aires, ese lugar donde el kirchnerismo todavía mantiene cierta preminencia. Se dice “cierta” porque si no fuera por la unidad alcanzada con muchos que ya no quieren saber más nada con Cristina y su hijo Máximo Kirchner, como Sergio Massa y medio centenar de intendentes, otra hubiera sido la historia.

Diego Santilli es otra cosa. Es el fruto de una carrera política profesional, con vínculos empresariales, mediáticos y políticos que no tienen una frontera clara. Es un peronista de derecha, pero en un momento fue el vice jefe de gobierno de quien hoy aparece como “progresista”, Horacio Rodríguez Larreta. Santilli es, en definitiva, un auténtico PRO. “Peronista, Radicales y otros”, pero nunca un libertario liberal.

En un santiamén, producto de una errática y caótica manera de designar a los candidatos, y cuando Karina Milei estaba embriagada con el fenómeno de pintar a todo el país de violeta, Espert pasó de ser un abanderado de las ideas por la libertad a un tipo financiado por Fred Machado, hoy investigado por narcotráfico y lavado de dinero.

"El Profe" sale porque también corre riesgo el propio Milei, quien se relacionaba con las mismas personas y hasta comparte el abogado defensor con Machado, el penalista Francisco Oneto. Al gobierno ya no “le entra un quilombo más”, tal cual sostienen en la Casa Rosada desde el ala que aún no saben cómo explicar el caso $Libra y la relación de Karina Milei, “El Jefe”, con el 3% denunciado por Diego Spagnuolo. Esa área del gobierno, sin embargo, nunca quiso investigar por qué motivo Laura Arrieta pasó sin ningún control diez valijas traídas, como única pasajera, en un avión del lobista Leonardo Scatturice. https://www.mdzol.com/politica/sin-espert-la-lista-muerto-el-perro-se-acabo-la-rabia-y-una-nueva-campana-milei-n1353864

Diego Santilli en la previa de la presentación de Javier Milei Diego Santilli en la previa de la presentación de Javier Milei Captura de video

Quizás por eso a Santiago Caputo no le importe el “ridículo” de hacer un recital en medio de una campaña donde no sale nada y su tío Luis, el ministro de Economía, está mendigando en Estados Unidos que le den un salvavidas para ejecutar un cambio sustancial en el acabado plan económico. Es imprescindible volver a ser irreverente. Pero eso ya tampoco alcanzaría.

En la película Qúo Vádis, un harto senador, Séneca, prefirió suicidarse antes de continuar con la farsa de Nerón, que prefirió incendiar Roma antes de aceptar sus propios errores. Séneca era, además, el hombre más escuchado por el emperador. En lugar de criticarlo por su manera de gobernar, en su carta póstuma le pidió que deje de cantar porque su poesía no era tal. Ojo con hacer de la realidad algo tan parecido a un proceso trágico de hace más de veinte siglos.

Santilli es casta. Patricia Bullrich también, aunque siempre fue mucho más ubicua y disruptiva. Cristian Ritondo, otro clásico dirigente político, quien podría conducir la Cámara de Diputados de la Nación en el marco de un acuerdo con el macrismo. ¿Cuántas concesiones más harán los violetas?

Una cosa es conducir el proceso y otra seguirlo de atrás. Si el gobierno hubiera decidido un gran acuerdo apenas ganó, nada hubiera llamado la atención y hasta hubiera sido aplaudido. Hoy muchos se gastaron horas discutiendo con amigos, en lo privado, o con personalidades públicas por qué estaba bueno insultar, ser irreverente y hasta denigrar a quienes se animaban a opinar diferente más allá de apoyar el sentido del proceso encarado por Milei. ¿Qué se les dice ahora a todos esos? “Perdón, no era así” o, directamente, se fingirá demencia y volverán a empezar.

Milei cuando era diferente. Ahora solo le queda el “miedo kuka”. Lamentablemente, “el Javo” pasó a ser uno más.