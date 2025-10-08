La Libertad Avanza intentará hoy que la Junta Electoral autorice a Diego Santilli encabezar las boletas

Este martes, desde las 10.30, se llevará a cabo una audiencia clave en la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires.

La disputa sobre las boletas de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires llega este martes a un punto decisivo. A partir de las 10.30, en la sede de la Junta Electoral bonaerense, se desarrollará una audiencia en la que los representantes del oficialismo intentarán convencer al tribunal para que habilite la reimpresión de las BUP con la imagen de Diego Santilli como primer candidato a diputado nacional.

La medida se da luego de la renuncia de José Luis Espert a su postulación, tras conocerse sus vínculos con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido en Estados Unidos por causas vinculadas al narcotráfico y lavado de dinero. En ese contexto, el espacio libertario promueve a Santilli para encabezar la lista en la elección del 26 de octubre.

Pese a un pedido de la fiscalía bonaerense sobre que Karen Reichardt deba ser la primera candidata, en la audiencia participarán el ministro del Interior, Lisandro Catalán, y los apoderados de todas las fuerzas políticas que competirán en territorio bonaerense. La intención de LLA es que la foto y el nombre de Santilli figuren en el primer lugar de las Boletas Únicas de Papel (BUP), reemplazando a Espert.

Santilli y Reichardt en la presentación del libro de Milei Santilli y Reichardt en la presentación del libro de Milei Qué pide el Gobierno de Javier Milei El lunes, los apoderados legales de LLA —Santiago Viola, Alejandro Carrancio y Juan Osaba— presentaron un escrito formal ante la Justicia Electoral para solicitar la autorización de reimpresión. Sin embargo, el pedido generó controversia por el costo millonario que implicaría la medida.

Según estimaciones preliminares, volver a imprimir las boletas costaría más de $10 mil millones, una cifra que los abogados libertarios sostienen debería ser asumida por el Ministerio del Interior. No obstante, otras voces dentro de la coalición plantean que el partido debería cubrir los gastos, dado que el cambio se origina por una decisión política interna.