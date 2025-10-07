La fiscalía dictaminó que Karen Reichardt deberá encabezar la lista de diputados de La Libertad Avanza

La fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires dictaminó que Karen Reichardt es la candidata que debe encabezar la lista de diputados de la Alianza La Libertad Avanza, y no Diego Santilli.

La fiscal federal electoral de la provincia de Buenos Aires, Laura Roteta, dictaminó que Karen Reichardt es la candidata que debe encabezar la lista de diputados de la Alianza La Libertad Avanza (LLA), y no Diego Santilli, como pretendía el oficialismo. La decisión surge a raíz de la renuncia de José Luis Espert, quien ocupaba originalmente el primer puesto.

El partido oficialista había propuesto que Diego Santilli, ubicado en el tercer lugar de la lista, asumiera la primera posición. Sin embargo, la fiscal Roteta fundamentó su postura en la necesidad de proteger la paridad de género y las medidas de acción afirmativa.

En ese sentido, sostuvo que dichas medidas "no deben interpretarse de manera que resulten perjudiciales para el grupo que buscan proteger". Por lo tanto, concluyó que Reichardt, que estaba en el segundo puesto, debe ascender al primero, y que el resto de los candidatos deben moverse ascendentemente en sus respectivas posiciones.