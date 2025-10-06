Reimpresión de boletas y el futuro de Karen Reichardt: con Diego Santilli en la Rosada, el Gobierno analizó la estrategia en PBA

La dupla del PRO se sumó a la mesa de estrategia nacional que encabezan Karina Milei, Pilar Ramírez y Santiago Caputo para rearmar la campaña en la provincia de Buenos Aires luego del reunciamiento de José Luis Espert. Las boletas y el futuro de Karen Reichardt en discusión.

Diego Santilli, el hombre del momento tras ser coronado como el primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, cruzó este lunes las puertas de la Casa Rosada junto a Cristian Ritondo para participar de la reunión de la mesa de campaña nacional. El objetivo: rediseñar la estrategia en la provincia de Buenos Aires tras la salida de José Luis Espert. La reimpresión de las boletas y el futuro de Karen Reichardt, dos incógnitas a definir.

Cónclave en Casa Rosada con Diego Santilli, el flamante primer candidato El dúo del PRO bonaerense se apersonó en Balcarce 50 alrededor de las 13 para incorporarse a la reunión de la mesa de campaña nacional -iniciada a las 12- encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, su alfil porteña, Pilar Ramírez, el asesor Santiago Caputo y sus respectivos equipos.

La misión del cónclave tuvo un eje central, definir los pasos a seguir tras el renunciamiento de José Luis Espert -que también abandonó la Comisión de Presupuesto y Hacienda-. El paso al costado del economista alivió presiones internas en Balcarce 50, donde todas las tribus de La Libertad Avanza advertían que su presencia imposibilitaba hacer campaña en Buenos Aires e incluso en otros distritos del país.

"Nos sacamos un peso de encima, ahora arrancamos de cero la campaña. Todo para adelante", aseguró a este medio un funcionario con despacho en la casa de gobierno. Sin embargo, el oficialismo aún tiene dos problemas por resolver en tierras bonaerenses.

Dos incógnitas: la reimpresión de boletas y el primer lugar de la lista Por un lado, la reimpresión de las boletas. Según trascendió, el Estado ya ejecutó más del 80% de las boletas con el rostro de José Luis Espert bajo el sello de La Libertad Avanza y desde el partido ya solicitaron este lunes rehacerlas en su totalidad. Sin embargo, la presentación libertaria no aclara quién afrontaría ese costo, que se estima en 15 mil millones de pesos.