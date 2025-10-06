El dilema de Diego Santilli: el Gobierno se sube a la "santilleta" pese a los viejos ataques de Javier Milei

El desembarco de Diego Santilli como nuevo candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) no solo reconfiguró el mapa político en la provincia de Buenos Aires, sino que también desató un debate dentro del propio oficialismo. La decisión de Javier Milei de incorporar al exreferente del PRO generó una ola de comentarios en redes sociales, donde reaparecieron viejos mensajes del presidente con duras críticas hacia el dirigente porteño.

Cristian Coehlo, un tipo poco conocido para la gente y bien conocido para el periodismo. Operador de prensa del Siniestro. Repartidor de sobres y comprador de opiniones. Nadie escribe sobre él, pero él escribe sobre todos nosotros. Diego Santilli, el candidato de los Tik Tok y…

En 2023, cuando Diego Santilli era precandidato a gobernador bonaerense por el PRO , Javier Milei había publicado un extenso hilo en X (ex Twitter) en el que lo incluyó dentro de "la casta política". "El candidato de los TikTok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos", escribió entonces.

"El tipo que dice abiertamente que vive de ‘sus negocios’ y recibe sonrisas, no preguntas. No hay nadie que no diga que es un corrupto. Este es el que los medios nos quieren vender como la alternativa para Buenos Aires", añadió el Presidente en julio de 2023.

Sin embargo, tras la renuncia de José Luis Espert , el oficialismo no tuvo más opción que encolumnarse detrás de la nueva figura de la boleta. Referentes libertarios salieron rápidamente a respaldar a Diego Santilli bajo el lema de campaña "la marea libertaria es colorada", en alusión a su característico cabello. Entre ellos, el influencer oficialista conocido como " El Gordo Dan " compartió una imagen junto a otros militantes con el pelo teñido de rojo, ironizando el giro político con el mensaje: "Todos con el Colo Dan".

Las publicaciones generaron una mezcla de sorpresa y humor entre los seguidores libertarios, que contrastaron los archivos del presidente Milei con el actual apoyo de su espacio al exintendente porteño. Ante la viralización de aquellos tuits, el propio "Gordo Dan" volvió a referirse al tema con sarcasmo: "Al final no son tan incómodos los asientos de la santilleta", escribió, dando por hecho el respaldo total del oficialismo a su nuevo candidato.

No es una jugada de Mauricio Macri, todo quedó dentro del marco legal

La renuncia y el reordenamiento de los dos primeros postulantes —José Luis Espert y Karen Reichardt— permitió, dentro del marco legal, que Santilli, quien ocupaba originalmente el tercer lugar, ascendiera a la primera posición y se convirtiera en la nueva figura de la boleta libertaria en el distrito electoral más importante del país.

Sobre lo mencionado, el Decreto 171/19, que complementa el Código Electoral Nacional, establece que cuando un candidato oficializado renuncia, fallece o es inhabilitado, debe ser reemplazado por "la persona del mismo género que le sigue en la lista".

Además, la Justicia Nacional Electoral debe realizar los "corrimientos necesarios" para mantener la paridad de género, es decir, la alternancia entre varones y mujeres que la ley exige en todas las listas oficiales.

Así, La Libertad Avanza encara las elecciones del domingo 26 de octubre con una campaña relanzada, una base digital activa y un nuevo desafío político: convencer a su electorado de que la "santilleta" puede ser el vehículo que los lleve a sumar votos decisivos en el Congreso Nacional.