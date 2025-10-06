El reino del revés: Viviana Canosa expuso mensajes de Javier Milei y José Luis Espert contra Diego Santilli

Horas después de que José Luis Espert diera un "paso al costado", acorralado por un escándalo de presuntos vínculos con el narcotráfico, Viviana Canosa detonó una bomba de tiempo con un arsenal de tuits viejos que demuestran la desesperación del gobierno oficialista.

La rubia recurrió a X y desempolvó los letales mensajes de Javier Milei y "El Profe". El objetivo de las palabras eran directas: Diego Santilli , el "colorado", quien era enemigo de ayer y que hoy, es el flamante candidato del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires.

Uno de los tuits expuestos por Viviana Canosa. Créditos: Instagram / vivianacanosaok

Si se muestra en orden cronológico, la primera publicación data del 2021, el actual presidente, refiriéndose al espacio político del "colorado", lo remataba con una pregunta que no evitaba los eufemismos: "¿Tenés problemas mentales Globoludo imbécil?" .

El archivo continúa con otro tuit de 2023, el entonces candidato presidencial lo definía como: "El candidato de los Tik Tok y el boludeo en una provincia gobernada por la inseguridad y los narcos" . Pero no se quedaba ahí: "No hay nadie que no diga que es un corrupto. Es el que se pagaban la fiesta de cumpleaños con la tuya" .

Como para rematar, el Presidente de la Nación expresó: "El que los medios nos quieren vender como la alternativa para la provincia de Buenos Aires".

Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 21.28.01_42ef3bd0 Viviana Canosa y el mensaje de Javier Milei. Créditos: Instagram / vivianacanosaok

Canosa también revivió un tuit de 2021 de José Luis Espert, donde el economista exponía a Santilli como la quintaesencia de la "casta" que juraban combatir: "@diegosantilli estuvo con Menem, con Duhalde, con Ruckauf, con Macri y Larreta. Completito el colorado... Hace 30 años que vive de tu laburo y nuestros impuestos".

Imagen de WhatsApp 2025-10-05 a las 21.28.08_b2fb51a3 Viviana Canosa y José Luis Espert. Créditos: Instagram / vivianacanosaok

Hoy, Espert está fuera de la lista por el escándalo de los USD 200.00, girados por un empresario acusado por Estados Unidos de narcotráfico: Federico “Fred” Machado. Para cerrar, Canosa escribió un mensaje cargado de ironía: "Parece que no era un chisme de peluquería" e invitó a su programa "El bulo de Viviana", donde ampliará el tema.