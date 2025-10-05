La oposición exige la expulsión de José Luis Espert de la Cámara de Diputados tras su renuncia como candidato

La renuncia de José Luis Espert a su candidatura como primer diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en La Libertad Avanza (LLA) generó una fuerte repercusión política. La oposición pidió formalmente su exclusión de la Cámara de Diputados , al considerar que las mismas razones que lo llevaron a abandonar la lista lo inhabilitan para seguir ocupando una banca.

El pedido fue encabezado por el diputado nacional Facundo Manes , quien publicó un duro mensaje en sus redes sociales: "Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado".

SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADO El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v

"El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca. Exigimos su exclusión de la Cámara de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra", agregó el diputado nacional.

Junto al mensaje, Manes compartió una copia del escrito que será presentado ante el Poder Legislativo, en el cual solicita que se tomen medidas para evaluar la situación de Espert y determinar si corresponde su remoción del cuerpo.

El pedido de la oposición se da en medio de la reorganización interna de La Libertad Avanza, tras la confirmación de que Diego Santilli ocupará el primer lugar en la lista bonaerense luego de la salida de Espert. La tensión política en torno al economista liberal crece mientras se esperan definiciones del oficialismo y del propio bloque libertario sobre su futuro parlamentario.

De prosperar la iniciativa, la Cámara deberá resolver si Espert puede continuar ejerciendo su mandato o si corresponde aplicar el mecanismo de exclusión previsto por el reglamento interno, una decisión que podría marcar un nuevo capítulo de conflicto entre el oficialismo y la oposición.