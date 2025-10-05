"Subite a la Santilleta": la celebración de Diego Santilli luego de que se confirmara su reemplazo a Espert
Diego Santilli fue confirmado como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de octubre.
Con José Luis Espert fuera de la competencia electoral en el marco de las vinculaciones con Fred Machado, quien está acusado y siendo investigado por narcotráfico por la justicia, Diego Santilli es el nuevo primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
"SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA!", festejó Santilli en sus redes sociales luego de conocerse la noticia del renunciamiento de José Luis Espert este domingo.
"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso", señaló el diputado del PRO, y agregó: El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación".
Finalmente, Santilli aseguró que de cara al proceso electoral del 26 de octubre, dejará "el alma para defender el rumbo y frenar a los que quieren que explote el país".