"Subite a la Santilleta": la celebración de Diego Santilli luego de que se confirmara su reemplazo a Espert

Diego Santilli fue confirmado como primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de octubre.

Con José Luis Espert fuera de la competencia electoral en el marco de las vinculaciones con Fred Machado, quien está acusado y siendo investigado por narcotráfico por la justicia, Diego Santilli es el nuevo primer candidato de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

"SUBITE A LA SANTILLETA DE LA LIBERTAD QUE VAMOS A DAR VUELTA LA PROVINCIA!", festejó Santilli en sus redes sociales luego de conocerse la noticia del renunciamiento de José Luis Espert este domingo.

Diego Santilli Cuenta de X@diegosantilli

"No nos dejemos correr por los mismos que gobernaron 16 años y llevaron al país al fracaso", señaló el diputado del PRO, y agregó: El camino es duro, pero es el correcto. Enfrente: el kirchnerismo, que dejó miseria e inflación".