Qué pasará con la boleta única de papel luego del renunciamiento de José Luis Espert

Este domingo, José Luis Espert decidió correrse de la disputa electoral tras una semana en la que quedó al descubierto su vinculación con Fred Machado, un empresario argentino acusado por la justicia norteamericana de narcotráfico. En este marco, será Diego Santilli quien lo reemplace en la boleta única de papel (BUP), lo que impone un interrogante sobre qué sucederá con la imagen de Espert en ella.

Será el diputado nacional Diego Santilli el que encabezará la lista de candidatos a diputados nacionales de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires de cara al 26 de octubre. Sin embargo, es una incógnita cómo repercutirá esto en la configuración de la boleta única de papel.

En este sentido, el plazo para modificar los nombres y el orden de los candidatos que estarán en las boletas únicas de papel (BUP) concluyó, con lo cual, la imagen de Espert quedará en los documentos con los que votará el electorado bonaerense.

A menos de tres semanas de que se celebren los comicios, la logística para modificar la composición de la misma torna imposible una reimpresión. Sin embargo, dado el contexto, La Libertad Avanza buscará presentar un reclamo ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) para modificar el orden.