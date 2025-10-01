Elecciones 2025: cómo funciona la Boleta Única de Papel en Argentina

A menos de un mes para las elecciones de octubre, es importante tener presente cómo utilizar el instrumento de votación correctamente.

El domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas nacionales, donde se votarán diputados y senadores para renovar 127 y 24 bancas, respectivamente.

El instrumento de votación que se utilizará es la Boleta Única de Papel(BUP), implementado por la ley 27.781. A menos de un mes para los comicios, es importante tener presente cómo utilizarla correctamente.

Elecciones: cómo funciona la Boleta Única de Papel La Boleta Única de Papel reúne a todos los candidatos en una sola boleta. En el diseño para las elecciones legislativas, los partidos políticos se ubican en columnas (verticales), mientras que las categorías de cargos a elegir (diputados y senadores) se presentan en filas (horizontales). Al lado de cada cargo, hay una casilla en blanco para que el elector marque su preferencia.

boleta unica de papel Imagen ilustrativa de la Boleta Única de Papel. Foto: Cámara Nacional Electoral.

Una vez que se ingresa al lugar de votación, los pasos a seguir son los siguientes: