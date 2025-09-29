Elecciones legislativas: una encuesta internacional reveló qué fuerza política saca casi 4 puntos de ventaja

Una consultora brasileña anticipa un resultado contundente para las elecciones legislativas en Argentina . Según una encuesta reciente de Atlas Intel, La Libertad Avanza , el partido que lidera Javier Milei , se perfila como el gran ganador.

Y es que la firma lo ubica con una intención de voto cercana al 40% en las elecciones legislativas que se celebrarán el 26 de octubre, cuando se renovarán 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Este año habrá una novedad: por primera vez se implementará la Boleta Única Papel, reglamentada en 2024.

Es importante recordar que las PASO nacionales fueron suspendidas y, además, diez jurisdicciones desdoblaron sus comicios. Buenos Aires, por ejemplo, celebró en septiembre sus elecciones provinciales, donde se eligieron 23 senadores y 46 diputados locales. En este escenario, el oficialismo moderó sus expectativas: si en un principio buscaba acercarse a una mayoría propia con aliados, hoy se concentra en conservar un tercio que le permita sostener vetos.

La encuesta proyecta que el oficialismo kirchnerista quedará en segundo lugar con el 35,6% de los votos.

La medición fue realizada entre el 10 y el 14 de septiembre por la consultora brasileña Atlas Intel. Participaron 5.315 personas mayores de edad residentes en Argentina. El estudio, con reclutamiento digital aleatorio, tiene un margen de error de ±1 punto porcentual y un nivel de confianza del 95% .

Según los resultados, La Libertad Avanza se impondría en las legislativas con el 39,8% de los votos. En segundo lugar aparece Fuerza Patria/Kirchnerismo, con 35,6%, y tercera fuerza sería Provincias Unidas, con 3,4%. Más atrás figuran el PRO (3,1%), otras coaliciones menores (2,8%), el Frente de Izquierda (2,1%) y la UCR (2,0%). Además, un 2,1% dijo que votará en blanco, un 1,8% que anulará el sufragio, y el 7,3% se mantiene indeciso.

El informe también muestra diferencias por género y edad: Milei concentra mayor respaldo entre hombres (49,8%) y jóvenes de 16 a 24 años (53,9%), mientras que el kirchnerismo capta más adhesión entre mujeres (41%) y votantes de entre 45 y 59 años (40,7%).

El antecedente de Atlas Intel

Atlas Intel fue una de las primeras firmas en anticipar la victoria presidencial de Javier Milei en 2023, lo que le otorgó visibilidad en la región. Sin embargo, en septiembre de este año falló en sus proyecciones sobre elecciones provinciales, por lo que sus predicciones actuales son vistas con atención pero también con cierta cautela.