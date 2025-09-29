Javier Milei prepara un acto en el Movistar Arena con banda, libros y un mensaje de cara a las elecciones

El presidente presentará "La construcción del milagro" y cantará con su banda en un acto en Villa Crespo. El evento incluirá una feria de libros y la presencia de su Gabinete.

En la recta final de cara a las elecciones de octubre, Javier Milei volverá a combinar política y show en un acto previsto para el próximo 6 de octubre en el Movistar Arena. Allí, presentará su nuevo libro "La construcción del milagro".

La dinámica será similar a la vivida en mayo de 2024 en el Luna Park, cuando lanzó Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. Milei volverá a compartir escenario con “La banda liberal”, integrada por Alberto Benegas Lynch en batería, Joaquín Benegas Lynch en guitarra y Marcelo Duclos en bajo, quien además acaba de publicar un libro propio junto a Nicolás Márquez sobre la biografía del Presidente.

Javier Milei y su vuelta al Movistar Arena El evento tendrá lugar en el estadio porteño de Villa Crespo, con capacidad para 15 mil personas, el mismo espacio que Milei eligió para cerrar sus campañas de 2023. En esta oportunidad, además de la presentación literaria, se espera que el mandatario aparezca junto a integrantes de su gabinete y candidatos de La Libertad Avanza.

El año pasado, Milei interpretó “Panic Show” de La Renga, su clásico de campaña, pero esta vez los ensayos apuntan a que cante varios temas, probablemente más de seis. El repertorio incluiría algunos covers, aunque todavía no está definido cuáles. La Orquesta de Granaderos podría estar a cargo de la apertura con el Himno Nacional.