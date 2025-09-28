Javier Milei llegaría a Mendoza y a otras 9 provincias de cara al 26 de octubre

El presidente seguirá de campaña por las distintas provincias, luego de hacer el lanzamiento en Córdoba. Este lunes visitará Tierra del Fuego.

El presidente Javier Milei comenzará este lunes una serie de visitas a distintas provincias, a poco menos de un mes las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Su cronograma comenzará en la ciudad fueguina de Ushuaia y tendrá a la provincia de Mendoza como una de las paradas.

El primer acto de campaña lo protagonizará este lunes en Tierra del Fuego, con intención de respaldar a sus candidatos locales. El propio jefe de Estado anticipó la visita a la ciudad fueguina en una nueva actividad de campaña. “Nos vemos en Tierra del Fuego”, anunció a través de su cuenta de X. "A no aflojar. A no tirar el esfuerzo a la basura. La Libertad Avanza o la Argentina retrocede. ¡Viva la libertad carajo!", agregó.

Durante el acto en la Patagonia, se mostrará junto a sus candidatos Agustín Coto, que competirá por una banca en Senadores, y Miguel Rodríguez, quien disputará su lugar en Diputados.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, el mandatario visitará entre diez y trece provincias, con una periodicidad semanal intensa de un viaje cada tres días, aunque dependerá de las actividades de gestión que deba protagonizar.

La primera fue Córdoba, donde la semana pasada encabezó junto a varios de sus funcionarios la formalización del inicio de la campaña electoral. Está previsto que en esa localidad también sea el cierre.