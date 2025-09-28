El Senado debatirá vetos presidenciales y pedidos de interpelación en una semana clave para el Gobierno

El Senado prepara una semana de alta intensidad que culminará el jueves 2 de octubre con la votación de los vetos presidenciales a los proyectos de financiamiento universitario y de emergencia en pediatría , con eje en el Hospital Garrahan.

La Cámara alta se encamina a rechazar los vetos de Javier Milei , luego de que ambas iniciativas fueran aprobadas en agosto por una amplia mayoría de legisladores. La agenda incluirá también reuniones de comisión sobre evasión fiscal, interpelaciones a funcionarios y un proyecto para regular apuestas online .

El oficialismo afronta un escenario adverso. El proyecto de financiamiento universitario había recibido en el Senado, en agosto, 58 votos afirmativos, 10 negativos y 3 abstenciones; mientras que la emergencia en pediatría alcanzó 62 votos a favor y 8 en contra. El Gobierno no habría logrado los consensos necesarios para revertir esas mayorías.

El martes, la Comisión de Justicia y Asuntos Penales intentará avanzar con el dictamen del proyecto que agrava las penas para evasores fiscales . La iniciativa, con media sanción de Diputados, fue postergada la semana pasada por falta de quórum, lo que generó reclamos en el Salón Arturo Illia.

El presidente de la comisión, Juan Carlos Pagotto (La Libertad Avanza), debió levantar la reunión luego de que senadores kirchneristas y aliados decidieran no presentarse. El debate promete tensión, ya que la oposición acusa al oficialismo de favorecer a grandes contribuyentes.

Miércoles recargado: interpelaciones en foco

El miércoles se anticipa como la jornada más intensa de la semana legislativa. La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la cordobesa Alejandra Vigo, convocó a un plenario para tratar múltiples pedidos de interpelación a funcionarios nacionales.

Entre los más resonantes figura el que apunta a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La iniciativa fue impulsada por senadores kirchneristas, pero en el Senado señalan que el peronismo cordobés busca usar la avanzada para reforzar la confrontación política con la lista libertaria en su provincia.

Los pedidos de interpelación a Milei giran en torno a dos temas sensibles: la criptoestafa $LIBRA y los audios del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, quien la acusó de recibir coimas.

También se discutirán solicitudes para que el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el propio Spagnuolo brinden información sobre las pensiones no contributivas por invalidez laboral. Además, se sumó un pedido al ministro de Salud, Mario Lugones, para explicar el caso de fentanilo contaminado.

Temario cargado y tensiones políticas

El plenario del miércoles involucra a varias comisiones encabezadas mayoritariamente por senadores kirchneristas, salvo la de Economía Nacional e Inversión, liderada por el radical Pablo Blanco. Blanco se ha diferenciado en varias votaciones del oficialismo, incluso cuando Milei contaba con apoyo transversal.

La convocatoria se da días después de un cruce público entre el presidente Milei y el ex gobernador cordobés Juan Schiaretti, esposo de Vigo, lo que añade un condimento político a la jornada.

Apuestas online bajo la lupa

Otro punto fuerte será la plenaria de las comisiones de Salud, Legislación General y Asuntos Penales, que debatirá el proyecto aprobado en Diputados para prevenir la ludopatía y regular las apuestas en línea. El avance de las plataformas digitales y el impacto en adolescentes y jóvenes será uno de los ejes de la discusión.