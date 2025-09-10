El kirchnerismo plantea ir a buscar a Karina Milei por la fuerza si no se presenta en el Congreso por el caso $LIBRA

$LIBRA en el centro del Congreso: Strada advirtió que Karina Milei podría ser llevada por la fuerza si no asiste a declarar.

Karina Milei no solo enfrenta una grave acusación por supuestas coimas en Andis, sino también por el Libragate.

“Si no viene, hay jurisprudencia para pedir la asistencia de la Justicia y que se la traiga por la fuerza pública. Ya ocurrió en 2023 con otra comisión del Congreso”, señaló Strada en declaraciones radiales.

El eje de la pesquisa está puesto en los pagos previos al lanzamiento de la criptomoneda Libra, promovida por el presidente Javier Milei el 14 de febrero. “Estamos convencidos de que la trazabilidad de esos fondos llega hasta Karina Milei”, afirmó la diputada.

La causa $LIBRA en el debate parlamentario Strada también cuestionó el rol de la Justicia en la causa. “El fiscal Eduardo Taiano dilató los allanamientos, lo que permitió que Novelli retirara bolsos con dinero de sus cajas de seguridad antes de que la Justicia actuara”, apuntó. Según explicó, esa demora “facilitó el vaciamiento de pruebas clave”.

La legisladora agregó que existen registros y transferencias que refuerzan las sospechas: “Hay imágenes de la madre y la hermana de Novelli sacando bolsos llenos de efectivo, y también transferencias en criptomonedas que muestran coordinación con otros implicados. Son evidencias muy contundentes”.