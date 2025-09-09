Baby Etchecopar advirtió que pasaría si Javier Milei no "echa" del Gobierno a su hermana Karina

De manera tajante, Baby Etchecopar no dudó en apuntar contra el presidente argentino y sentenció lo que ocurriría si no despiden a Karina Milei.

En su espacio radial, el picante conductor Baby Etchecopar analizó los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y lanzó una severa advertencia respecto al destino político de Javier Milei. Según su perspectiva, el Jefe de Estado enfrenta una disyuntiva crucial que definirá su mandato, la cual involucra directamente a su círculo íntimo de confianza. El comunicador además confesó sentirse satisfecho con el escrutinio.

"Estoy muy contento con el resultado porque le pone una mano en el pecho a Milei y le dice 'terminala'. Segundo, acá hay nombres de la derrota. Todo el mundo dice 'el plan económico'. Es la hermana, Karina Milei", comenzó expresando este martes el polémico periodista en su programa de Radio Rivadavia AM 630.

El editorialista profundizó su análisis, sugiriendo que los allegados al Presidente, en su ambición por no perder relevancia, perjudican la gestión de gobierno. Pronosticó un sombrío porvenir para la administración actual si no se toman medidas inmediatas y drásticas. "Son personas que no se dan cuenta del daño que hacen, pero su mediocridad los lleva a hacer daño porque no conciben no ser nadie de nuevo. Si no echa a la hermana, a los Menem, hoy, se le acabó la presidencia. Es un poco loco estar pensando que un tipo tiene que gobernar con la hermana".

Durante su intervención este lunes en A24, el periodista centró sus críticas en el equipo más próximo al mandatario, identificando a su hermana, Karina Milei, como la figura central responsable del revés sufrido por el oficialismo. Su comentario apuntó directamente a lo que él considera el núcleo del problema dentro de La Rosada.