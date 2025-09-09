El film que es furor en las salas de cine llegará a la plataforma y los fanáticos podrán disfrutarla desde la comodidad de la casa.

"El Conjuro: últimos ritos", es sensación en las diferentes salas del mundo y ha tenido una gran aceptación por parte de los fanáticos del terror. El film destronó el reinado de Homo Argentum en los cines de nuestro país con récords en cuanto a la venta de entradas.

Esta nueva entrega de la película, ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de "El Conjuro", basado en hechos reales. La producción audiovisual estuvo dirigida por Michael Chaves y Patrick Wilson junto a Vera Farmiga que encarnan los famosos personajes de Ed Warren y Lorraine Warren.

Video: así es la nueva película de El Conjuro que pronto estará disponible en streaming El Conjuro 4, el tanque que destronó a Homo Argentum, desembarcará en streaming: cuándo se podrá ver

El film desembarcará en streaming, aunque para eso los fans deberán esperar, ya que por el momento se puede disfrutar en cines. Todo indica que "El Conjuro: últimos ritos" podría estar disponible próximamente en HBO MAX, plataforma donde se han lanzado las anteriores películas de terror del universo del film y de Warner.

el conjuro 4 "El Conjuro: últimos ritos", desembarca en streaming. Foto: cortesía/ Warner Bros.