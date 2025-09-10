Wanda Nara y un misterioso mensaje en medio de los rumores de romance: "Me gusta"

La empresaria compartió una contundente historia en Instagram en medio del supuesto acercamiento con su entrenador personal.

Wanda Nara, sin lugar a dudas, es una de las mujeres más mediáticas del país, pero también una de las figuras más exitosas. La conductora de Telefe estará al mando de la nueva edición de MasterChef Celebrity y en medio de todo esto, surgieron rumores de romance.

Días atrás, antes de embarcar rumbo a México por trabajo, la empresaria fue abordada por los medios de comunicación y le preguntaron sobre estos rumores. Obviamente que Wanda desmintió de manera tajante expresando que "no, no tengo novio. Es mi entrenador. No juzgo a la gente que no conozco, así que no tengo nada para decir".

También destacó que la información que salió a la luz es totalmente falso. Sin embargo, Federico Flowers compartió una imagen en sus redes sociales donde se la podía ver junto a Martín Migueles disfrutando del show de Lali Espósito: "Ahora. Wanda Nara en el recital de Lali en el estadio de Vélez muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles (está al lado de ella)".

El llamativo mensaje de Wanda Nara en medio de los rumores de romance Captura de pantalla 2025-09-09 215921 Wanda Nara y un misterioso posteo. Foto: captura de pantalla Instagram/ @wanda_nara.

La mediática siguió haciendo crecer el rumor con un fuerte y enigmático posteo: "Me gusta lo intenso, lo que se nota, lo que se siente, lo que jamás te hace dudar". Este mensaje podría estar dirigido a una nueva pareja, aunque ella desmiente totalmente estar conociendo a alguien.