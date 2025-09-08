En el "Diario de Mariana" dieron a conocer una fuerte información que involucra a la conductora y a su expareja.

Mauro Icardi y Wanda Nara vuelven a protagonizar un nuevo enfrentamiento en esta "guerra judicial" que parece no terminar nunca tras la escandalosa separación que protagonizaron. Es que la conductora de Telefe brindó una entrevista donde habló sobre el futbolista y esto no le habría caído para nada bien a la pareja de la China Suárez.

Es que la empresaria le contó a Grego Rosello detalles íntimos de su relación con el padre de sus hijas, hablaron de la famosa historia que subió la actriz, donde se lo podía ver a él en ropa interior. Esto se suma a que confirmó cómo se dio cuenta de que la estaba engañando con Eugenia Suárez.

Mariana Fabbiani, en su programa, contó la dura respuesta que preparía Mauro contra Wanda: "Esto es de último momento. Icardi junto a sus abogadas está evaluando iniciar una demanada por dicha nota". Por su lado, Guido Záffora (panelista) comentó que "Icardi estaría a punto de iniciarle una demanda a Wanda Nara por hostigamiento".

Video: Mauro Icardi demandaría a Wanda Nara por hostigamiento Mauro Icardi demandaría a Wanda Nara tras la entrevista en Telefe: los detalles

Además, el periodista contó que "no tiene que ver con lo que pasó en la nota, sino por todo lo que estaría diciendo Wanda Nara en los últimos tiempos con respecto a su relación con la China Suárez y sobre todo con el tema de su genitalidad para decirlo de una manera amorosa".