La empresaria estuvo presente en el stream de Telefe junto a Grego Rosello y reveló el momento en que descubrió el engaño del futbolista.

Wanda Nara vuelve a la conducción de la mano de Telefe con una nueva edición de MasterChef Celebrity que se verá pronto por el "canal de la familia". En la previa al inicio del programa, la conductora fue invitada al stream de la señal para charlar junto a Grego Rosello en "Ferné con Grego".

Durante la entrevista, el conductor le propuso un juego picante llamado "Yo nunca nunca", en el que Wanda debía responder si había o no realizado determinadas acciones. Como era de esperarse, una de las consultas fue si nunca le había revisado el celular a una pareja y ante otra consulta rápida de Grego, la mediática no dudó en responder todo.

El conductor del stream le consultó si revisó en las tres relaciones que tuvo y Wanda aclaró que lo hizo las tres veces y encontró pruebas de infidelidad. En ese momento, Rosello fue al hueso: "El caso grande del que habló el país, ¿te enteraste revisando el teléfono?".

Video: Wanda Nara reveló cómo se enteró de la infidelidad de Mauro Icardi ¡Trapitos al sol! Wanda Nara reveló cómo se enteró que Mauro Icardi le fue infiel con la China Suárez

Fue allí donde Nara dejó en claro que se enteró de esa manera de la infidelidad de Mauro Icardi con la China: "Sí, yo vi cómo que estaba muy raro y yo empecé a estar más rara". Wanda también dejó en claro que "el que busca encuentra".