La drástica decisión que tomó Mauro Icardi para olvidar definitivamente a Wanda Nara: la foto que lo confirma

El delantero del Galatasaray eliminó todo rastro de la empresaria y la China Suárez festejó la decisión. ¿Qué hizo?

La historia de Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo capítulo que deja en claro el cierre definitivo de una etapa. El futbolista decidió borrar los tatuajes que tenía en honor a su exesposa, entre ellos su rostro y su nombre en uno de sus brazos, y mostró su nuevo diseño en una foto compartida por la China Suárez.

La actriz fue la encargada de difundir la primera imagen en la que se ve al delantero con el brazo totalmente cubierto. “Su tatuador, que vive en Canarias, viajó exclusivamente para tatuarlo”, contó el periodista Facundo Ventura al respecto, confirmando la magnitud de la transformación.

La foto de Mauro Icardi que marca una decisión image Mauro Icardi y la China Suárez. Créditos: Instagram / sangrejaponesa

La foto fue tomada en Estambul, donde Icardi y la China posaron abrazados con el paisaje nocturno de fondo. En la postal, el futbolista muestra con orgullo el brazo intervenido, señal de que quiso dejar atrás una marca que lo unía a Wanda desde hacía más de una década. Según había contado la mediática en entrevistas, Icardi se había tatuado su cara y su nombre apenas comenzaron su relación, hace ya 11 años.

Con este gesto, Icardi reafirma la nueva etapa que atraviesa en su vida personal. Tras la turbulenta separación de Wanda Nara, con denuncias cruzadas, versiones de infidelidades y un largo ida y vuelta mediático, el jugador se muestra estable junto a la China Suárez, quien incluso bromeó en redes con que su pareja “ya la tenía tatuada en la espalda”.