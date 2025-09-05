Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y se encendió la polémica: "Que desesperación por..."
La conductora de América arremetió fuertemente contra el futbolista luego de la historia de Instagram que compartió.
Mauro Icardi fue noticia en las últimas horas luego del fuerte posteo que realizó el futbolista en su cuenta de Instagram, donde dejó fuertes declaraciones contra Wanda Nara y contra periodistas y canales de televisión como América y Telefe. En medio de todo esto, Yanina Latorre salió a destruirlo por redes.
"Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieran silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? O cómo les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene...", comentó en una parte Mauro Icardi.
Te Podría Interesar
Luegó, expresó: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cuál llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre".
El posteo de Mauro Icardi contra los periodistas
Yanina Latorre, fue una de las conductoras de espectáculos que al ver la publicación de la estrella del Galatasaray no se quedó callada y opinó fuertemente a través de sus redes socales: "Mauro sube historias... Pide que hablen de él, no? Que desesperación por aparecer, somos programitas berretas pero no puede vivir sin nombrarnos".
Yanina Latorre apuntó contra Mauro Icardi
Esta publicación de Mauro Icardi se da en el marco del escrito que presentó el Ministerio Público Tutelar sobre sus dos hijas, Francesca e Isabella, quienes se encuentran viviendo en la Argentina. En el documento, expresaron que "las niñas están atrapadas en un severo conflicto de lealtades. La mayor, en particular, muestra una marcada diferencia en su discurso. Cuando está sola, puede expresarse libremente en relación a la figura de su padre, pero su relato cambia al estar junto a la madre".