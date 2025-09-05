Yanina Latorre destrozó a Mauro Icardi y se encendió la polémica: "Que desesperación por..."

Mauro Icardi fue noticia en las últimas horas luego del fuerte posteo que realizó el futbolista en su cuenta de Instagram, donde dejó fuertes declaraciones contra Wanda Nara y contra periodistas y canales de televisión como América y Telefe. En medio de todo esto, Yanina Latorre salió a destruirlo por redes.

"Qué casualidad que ciertos 'periodistas' (si así podemos llamarlos) hicieran silencio absoluto. ¿Será también casualidad que el canal de la familia no mencionó ni media palabra? ¿Será casualidad que los programas de chimentos baratos de América no dijeron nada? O cómo les llegan los sobrecitos hacen silencio cuando les conviene...", comentó en una parte Mauro Icardi.

Luegó, expresó: "Deberían ser auténticos, realistas, respetuosos y defender una profesión a la cuál llevaron a la decadencia. Porque informar con la verdad no es para todos. El precio de ser auténtico y tener la conciencia tranquila no hay sobre que lo compre".

El posteo de Mauro Icardi contra los periodistas mauro-icardi-comunicado El fuerte escrito de Mauro Icardi. Foto: Instagram/ @mauroicardi.

Yanina Latorre, fue una de las conductoras de espectáculos que al ver la publicación de la estrella del Galatasaray no se quedó callada y opinó fuertemente a través de sus redes socales: "Mauro sube historias... Pide que hablen de él, no? Que desesperación por aparecer, somos programitas berretas pero no puede vivir sin nombrarnos".