¿Nuevo amor o amistad? Aseguran que Wanda Nara asistió con un hombre al recital de Lali Espósito

Wanda Nara es una de las personalidades más mediáticas del mundo de la farándula, la empresaria se está preparando para llevar el mando de MasterChef Celebrity, pero por supuesto que disfruta de sus días libres. La conductora fue vista disfrutando a Lali Espósito quien brilló en el estadio de Vélez una vez más.

Al espectáculo asistió, por supuesto, con sus hijas, a quien filmó sin que se le vean los rostros debido a los problemas legales que tiene actualmente con Mauro Icardi tras la polémica separación. Sin embargo, Wanda no fue sola con sus hijas, sino que habría estado muy bien acompañada por un hombre cercano a ella.

El periodista Federico Flowers, compartió en sus redes sociales un dato que sorprendió a todos y que tiene que ver justamente con esta persona que estuvo cerca de ella durante el show. Se trataría nada más ni nada menos que de su entrenador personal.

Wanda Nara asistió junto a su entrenador personal al show de Lali Espósito Captura de pantalla 2025-09-08 090644 Wanda Nara junto a su entrenador en el show de Lali. Foto: captura de pantalla X/ @fedeflowersok.

"Ahora. Wanda Nara en el recital de Lali en el estadio de Vélez muy bien acompañada de su entrenador Martín Migueles (está al lado de ella)", escribió junto a la imagen de la empresaria y justamente atrás de ella se lo podía ver al hombre mirando muy atento para el lado del escenario.