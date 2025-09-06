Wanda Nara reveló la insólita promesa que le hizo a Maxi López para que participe en Masterchef Celebrity

Wanda Nara compartió un chat privado con su exesposo, Maxi López, en el que el exfutbolista le reveló que será uno de los flamantes participantes de Masterchef Celebrity , el programa que ella conducirá. A pesar de tratarse de una información que ya se dio recientemente en televisión, no pasó desapercibido un detalle de la charla entre los exs.

La historia de Wanda Nara y Maxi López ha sido una de las más mediáticas y turbulentas del espectáculo argentino. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, la empresaria y el exfutbolista han demostrado que han logrado dejar atrás las diferencias del pasado. Una muestra de ello fue un chat privado, que Wanda compartió en sus redes sociales, en el que se revela una alianza sorprendente.

El chat entre ambos comenzó de una forma inesperada. Maxi López, con un tono humorístico, le escribió a Wanda para contarle que había empezado a practicar para el reality culinario. "Boluda, estoy haciendo pan casero, nunca en la vida… vamos a ver cómo me sale", le dijo, demostrando que su entrada a la cocina no es algo natural para él.

La respuesta de la empresaria no se hizo esperar y dejó en claro que la noticia la tomó por sorpresa. “Nunca imaginé leer este mensaje de vos. #tushijosorgullosos”, escribió la conductora. Pero la sorpresa no terminó ahí porque en un movimiento que dejó a todos boquiabiertos, Wanda le hizo una promesa que incluye un Rolex, lo que agrega un elemento de alto nivel al juego.

wanda-nara-y-maxi-lopez-foto-captura-de-instagramwandanara-YWILRRB3BFFD7PWNK7SQDFBM3I Imágenes del chat entre los ex. @wanda_nara

La conductora, fiel a su estilo, no se guardó nada y le lanzó un desafío con un toque de picante: “La conductora no puede hablar mucho con los participantes. Seguí practicando. No busques acomodo. Te veo bien, sos competitivo. Pensá que cada plato es una final”. Un claro mensaje de que, a pesar de la buena onda, no hay favores en el juego y la competencia será dura.