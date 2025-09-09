Wanda Nara vuelve a la música con "Tóxica", una colaboración con un reconocido rapero

Wanda Nara ya se encuentra consolidada en el mundo de la música, pero no para de generar más música y esta vez anunció el lanzamiento de su tercera canción , "Tóxica". El adelanto sorprendió a sus seguidores, quienes la acompañan en cada paso y este no será la excepción.

La mediática ha vuelto a demostrar su habilidad para ser el centro de la atención. Con un movimiento audaz en sus redes sociales, Wanda anunció el lanzamiento de su tercer single, "Tóxica", un título que parece resumir a la perfección su ya conocida imagen pública. La fecha de estreno, el próximo 11 de septiembre, ha generado una gran expectativa entre sus seguidores.

El adelanto que compartió en su perfil de Instagram revela una propuesta musical que fusiona el electro-pop con el rap. El teaser del videoclip muestra a Wanda en un estilo único, con una producción ambiciosa y la colaboración del rapero Kaydy Cain. Este es un nuevo paso en su carrera musical, en la que se ha embarcado luego de sus dos primeros éxitos, "Bad Bitch" y "O bicho vai pegar".

El nuevo tema de Wanda se podrá escuchar a partir del 11 de septiembre.

La publicación rápidamente se volvió viral, lo que demuestra la capacidad de convocatoria de la mediática. En solo unas horas, la publicación sumó más de mil comentarios y casi 30 mil likes de sus seguidores, que no tardaron en expresar su entusiasmo por esta nueva etapa artística de Wanda.

El adelanto de "Tóxica", la nueva canción de Wanda Nara.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar y los comentarios de sus seguidores fueron directos y llenos de elogios, con frases como "a esta mujer se le reza" y "reina". En un claro guiño a la famosa frase de la cantante Shakira, una de sus seguidoras comentó: "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan".