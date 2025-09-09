¡Fecha confirmada! Marcelo Tinelli vuelve a la conducción y lo hará en streaming: cuándo estrena el programa

El "Cabezón" se prepara con un enorme equipo para dominar las noches en Carnaval Stream.

Marcelo Tinelli volverá a conducir y lo hará con programa propio pero no en la televisión tal y como estamos acostumbrado a verlo. El conductor de extensa trayectoria desembarcará en el streaming de la mano de "Carnaval Stream" y desde el canal ya confirmaron la fecha de estreno.

El locutor volverá a estar al mando de un ciclo tras estar varios meses ausentes en proyectos audiovisuales y la noticia fue compartida no solo por "Carnaval" sino que también lo compartió el propio Marcelo en sus redes sociales. El programa se llamará "Estamos de Paso" y promete conquistar las noches del streaming con mucha diversión e información.

Video: Marcelo Tinelli vuelve a la conducción y lo hará en streaming Captura de pantalla 2025-09-09 194622 Marcelo Tinelli tendrá su programa en Carnaval Stream. Foto: captura de pantalla X/ @CarnavalStream.

Al equipo lo completan Sabrina Rojas, Pachu Peña, Federico Bal, El Tirri, Cande y Juanita Tinelli (sus hijas), Carla Conte, Sebastián Almada y el imitador Iván Ramírez. Desde las diferentes cuentas de Instagram, se confirmó que el programa saldrá al aire solo martes y miércoles a partir de las 20:00 horas, mientras que su estreno será el próximo 23 de septiembre.

Marcelo Tinelli compartió la noticia en sus redes sociales Captura de pantalla 2025-09-09 194851 "Estamos de Paso", el nuevo programa de Marcelo Tinelli. Foto: captura de pantalla Instagram/ @marcelotinelli.