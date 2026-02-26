"Te amo": el mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino que enterneció las redes

Marcelo abrió su corazón y le dedicó tiernas palabras a su exmujer tras la publicación que compartió.

Soledad Aquino sorprendió en las redes sociales al revelar un video inédito junto a Marcelo Tinelli. La expareja y madre de dos de las hijas del conductor decidió dedicarle un posteo que emocionó a todos.

En la publicación se la puede ver a ella internada mientras luchaba contra una fuerte enfermedad. En diferentes entrevistas, Soledad contó que fue un momento muy complicado en su vida y que afortunadamente pudo pasar tras un trasplante de hígado.

Marcelo no pudo evitar la emoción al ver el posteo y le dedicó unas hermosas palabras: "Ayyyy, Sole querida! Recién veo este video. Que momento hermoso y emocionante lpm!! No tenés nada que agradecer. Al contrario. Nosotros somos los agradecidos con vos".

El tierno mensaje de Marcelo Tinelli a Soledad Aquino Captura de pantalla 2026-02-26 155828 El mensaje de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram / @m.soledadaquino. "Te amo con ese amor profundo, que más allá de las vueltas de la vida, los malos y buenos momentos y las risas con los enojos, está siempre presente en nosotros, y en esas dos hermosas y dulces hijas que tenemos, Tuta y Lelé", expresó en el final del comentario.