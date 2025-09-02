El conductor de El Trece sorprendió a todos con sus palabras luego de encontrarse con su colega en un evento.

Mario Pergolini y Marcelo Tinelli coincidieron en el Teatro Colón en el marco de la celebración por los 80 años de Clarín. El evento reunió a diferentes personalidades y entre ellas se encontraban dos de los conductores que tienen una extensa trayectoria en los medios de comunicación.

En el programa "Puro Show" (El Trece) hablaron sobre este encuentro y pasaron las declaraciones que el conductor de "Otro Día Perdido" expresó en su programa de Vorterix. En la radio, Mario fue consultado por sus compañeros y él fingió demencia y no quiso hablar sobre su charla con Tinelli, algo que sorprendió a todos.

Roberto Galati, compañero de Mario, le consultó de manera directa: "Qué hay de cierto que hablaste con Marcelo Tinelli de un programa para hacer juntos". En ese mismo momento, el conductor sorprendió a Galati y comentó: "Yo hace años no lo veo a Marcelo Tinelli, no sé de qué estás hablando".

Video: Mario Pergolini ninguneó a Marcelo Tinelli ¿Lo ninguneó? La picante frase de Mario Pergolini tras el encuentro con Marcelo Tinelli

Ante la insistencia de Roberto por sacar una declaración y dejar de lado el ninguneo, Pergolini volvió a subrayar que "hace años no veo a Marcelo". Posteriormente a esta situación que descolocó a todos, Pergolini comenzó a nombrar a colegas con quienes se había sacado fotos y en esa lista no lo nombró al exconductor de El Trece.