Joaquín Levinton reveló un episodio de su juventud que dejó boquiabierto a Mario Pergolini: "¿Entendés que estamos en la tele?

El cantante de Turf participó en "Otro día perdido" e hizo una confesión que dejó sin palabras al conductor y a todo el público.

Joaquín Levinton estuvo presente en Otro día perdido este lunes y sorprendió a Mario Pergolini cuando le contó un insólito episodio de su juventud. Todo comenzó cuando el conductor dio por sentado que el líder de Turf nunca estuvo en prisión, y allí, el cantante reveló: "Preso estuve en el Chaco".

Acto seguido, comenzó su relato: "Nos había contratado una mina que laburaba en el gobierno, y nosotros teníamos que salir a tocar y no estaba la guita. Entonces, misteriosamente, aparecen unos pibitos y dicen 'bueno, ¿quieren venir a un asado?' y nosotros dijimos 'bueno, no tengo nada que hacer', es gratis. Fuimos al lugar y, misteriosamente, nos facilitan cierto tipo de cositas... a todo esto estaba el manager también".

Joaquín Levinton en Otro día perdido 2 El cantante de Turf reveló que estuvo preso. Captura de pantalla Youtube Eltrece. "Y, cuando salimos, nos tomamos un par de remises, yo me siento y digo 'al hotal tal' y me dice 'no, flaco, vos no vas a ningún lado. Y veo que cierra la calle un patrullero, miro para atrás, otro patrullero, nos pusieron así las manos (en la nuca), todos parados así y veo que el manager me tira su cosito y lo pateé...", continuó Levinton.

"¿Entendés que estamos en la tele, no?", lo frenó el periodista. "Quiero aclarar que éramos muy chicos", dejó en claro el artista. Luego, siguió con su historia: "Y entonces voy y le digo: 'Con todo el respeto del mundo, hacé lo que tengas que hacer, no hagas nada de más. Hagamos los trámites que tengamos que hacer. Sino, yo la próxima, te juro, sin ofender, voy a hacer una canción que va a nombrar al Chaco, voy a decir tu nombre, cuando lo sepa".