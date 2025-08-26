El insólito gesto de Joaquín Levinton con un participante de La Voz Argentina que se volvió meme: "Te molesta..."
El cantante acompaña a Lali en los Playoffs, una de las etapas del certamen. Durante la última emisión, se vivió un momento que recorrió las redes: los detalles.
La Voz Argentina llegó a la pantalla grande para quedarse, y es que desde sus inicios en junio hasta la fecha el programa ha conquistado el corazón del público con sus momentos emotivos. Pero, no todo es color de rosa y a veces los bloopers se apoderan del característico formato televisivo.
En las últimas horas, el encargado de volverse meme fue nada más y nada menos que Joaquín Levinton, el couch que acompaña a Lali Espósito en la cuarta etapa de la competencia: los Playoffs. El artista protagonizó un momento que fue cómico en redes sociales y no tardó en viralizarse.
¿Qué hizo Joaquín Levinton?
Durante la cuarta parte del certamen, los diferentes participantes interpretan canciones designadas. A estas alturas de la competencia, quedan 11 integrantes de cada equipo y ocho serán los elegidos: cinco por el capitán y tres por el voto popular.
Lo cierto es que el equipo de Lali ya tiene cinco elegidos: Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo. Quedan a la espera de su continuación Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor.
Lo ocurrido sucedió antes del turno de Alan Lez, uno de los favoritos para ganar esta edición, cuando Lali le realizó una pregunta a Levinton: " ¿Te molesta la gente que dice holis, besis, chiquis?", a lo que el cantante de Turf respondió que sí.
Acto seguido, el participante de Buenos Aires ingresó con su característico "holis, holis", algo que descolocó un poco a Joaquín. Su reacción no tardó en circular en redes, pues su gesto fue tan particular que se volvió viral.
Lo ocurrido generó una catarata de memes y comentarios por doquier: "Alan tiro como 1000 Holis jajaja", "Jajaja te quiero mucho Joaquín", "Cada video que veo de este pibe, hace que me caiga cada vez mejor! es genial", "La cara de disgusto y diciendo: ay, cállate jajajaja".