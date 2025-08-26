El insólito gesto de Joaquín Levinton con un participante de La Voz Argentina que se volvió meme: "Te molesta..."

El cantante acompaña a Lali en los Playoffs, una de las etapas del certamen. Durante la última emisión, se vivió un momento que recorrió las redes: los detalles.

El artista no pudo con su genio y no pasó desapercibido. Créditos: Captura / Telefe

La Voz Argentina llegó a la pantalla grande para quedarse, y es que desde sus inicios en junio hasta la fecha el programa ha conquistado el corazón del público con sus momentos emotivos. Pero, no todo es color de rosa y a veces los bloopers se apoderan del característico formato televisivo.

En las últimas horas, el encargado de volverse meme fue nada más y nada menos que Joaquín Levinton, el couch que acompaña a Lali Espósito en la cuarta etapa de la competencia: los Playoffs. El artista protagonizó un momento que fue cómico en redes sociales y no tardó en viralizarse.

¿Qué hizo Joaquín Levinton? image La dupla cósmica. Créditos: Captura / Telefe Durante la cuarta parte del certamen, los diferentes participantes interpretan canciones designadas. A estas alturas de la competencia, quedan 11 integrantes de cada equipo y ocho serán los elegidos: cinco por el capitán y tres por el voto popular.

Lo cierto es que el equipo de Lali ya tiene cinco elegidos: Valentino Rossi, Jaime Muñoz, Alan Lez, Lola Kajt y Rafael Morcillo. Quedan a la espera de su continuación Franca Castro Videla, Lucas Rivadeneira, Giuliana Piccioni, Iara Lombardi, Lucio Casella y Nicolás Armayor.

Lo ocurrido sucedió antes del turno de Alan Lez, uno de los favoritos para ganar esta edición, cuando Lali le realizó una pregunta a Levinton: " ¿Te molesta la gente que dice holis, besis, chiquis?", a lo que el cantante de Turf respondió que sí.