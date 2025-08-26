Polémica renuncia: revelaron que un famoso conductor de Telefe está por pegar el portazo

Sin dudarlo, una de las figuras más fuertes de Telefe quedó en el foco mediático tras lo que dieron a conocer como la renuncia del año.

Los especilaistas en espectáculos de América TV lanzaron una bomba respecto a la figura del canal de las pelotas. Foto: Captura América TV.

Este martes Intrusos (América TV) no dudó en arrancar el primer tramo del programa con un mega bombazo, comenzaron lanzando la primicia a modo de enigmático, generando así un intensa intriga ya que expresaron que un famoso conductor de Telefe, la cara del programa más visto de la señal, tiene la firme decisión de presentar su renuncia.

Paula Varela fue la periodista encargada de exponer la información, si bien lo anunciaron como un fuerte rumor, la comunicadora ya se puso en contacto con el reconocido presentador y está a la espera de su respuesta para aclarar la situación que, según las fuentes citadas, la renuncia es un hecho y el canal ya estaría buscando un reemplazo.

La especialista en espectáculos aportó que la producción del exitoso reality que conduce esta gran figura frenó la búsqueda de participantes, además Rodrigo Lussich dijo que es el sueldo más grande de Telefe. Si bien explicaron que el casting está frenado, y que la decisión fue del mismísimo conductor. Se trata de Santiago del Moro, la cara de Gran Hermano tras las exitosas temporadas que marcaron picos de rating en la señal.

Intrusos contó que el famoso conductor dejará Telefe El conductor que abandonará Telefe dejando parado su programa éxito El conductor que habría presentado su renuncia a Telefe dejando parado su programa éxito. Video: Intrusos (América TV) La panelista explicó que en el canal hoy no se manejan los mismos presupuestos que años anteriores, pero que no saben si puede tratarse de factores meramentes económicos o artísticos. Por ahora especulan cuáles son las razones que llevaron a Del Moro a tomar esta drástica decisión.