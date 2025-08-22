Viral: una vidente predijo la renuncia de Javier Milei por problemas de Karina con la Justicia

En las últimas horas, se viralizó un video de una vidente que anticipa la renuncia de Javier Milei a la Presidencia por los problemas judiciales que lo involucran a él y a su hermana Karina Milei. La predicción fue publicada el pasado 11 de agosto, antes del escándalo por los audios de Diego Spagnuolo , y desató un vendaval en las redes.

El video cobró mayor visibilidad a partir del escándalo de los audios del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde afirma la existencia de pedido de coimas a las empresas, con la hermana del mandatario como principal involucrada.

"Quiero decirles que hoy 11 de agosto de 2025 en mi videncia veo al presidente argentino renunciando”, afirmó la vidente frente a la cámara en el video publicado días atrás.

En esa línea, relató que había visto al presidente “reunido con todos su pares políticos que lo presionan, también lo presiona el pueblo y hay algo que lo presiona más”. Este último factor es el más impactante debido a la situación que atraviesa por estas horas el Gobierno nacional.

Según aseguró, lo que más “presiona” a Milei son “los problemas que tiene con la Justicia y los problemas que tiene con la Justicia su hermana”.

Una vidente predijo que Javier Milei renunciaría por escándalos judiciales el pasado 11 de agosto.

Una vidente predijo que Javier Milei tendría que renunciar a su cargo por un escándalo de su hermana

Para cerrar, la vidente agregó: “Eso lo lleva a su renuncia, tomando el poder otra persona masculina de diferentes ideas, de otro partido político, muy allegado a Cristina Kirchner”.

El escándalo que envuelve a Diego Spagnuolo y Karina Milei

Este viernes, la Justicia avanzó con una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga presuntas coimas vinculadas a la ANDIS, que involucran a la secretaria general de la Presidencia y a su asesor Eduardo “Lule” Menem.

El extitular la Andis, Diego Spagnuolo, que en el último año registró 41 ingresos a Olivos, fue hallado en el barrio Altos de Campo Grande en Pilar en la casa de un pariente tras una serie de allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi.

Durante el procedimiento, la Justicia secuestró su teléfono celular, considerado una pieza central para desentrañar la trama de presuntas coimas y retornos vinculados a contrataciones estatales.