Axel Kicillof lanzó su armado en territorio porteño y apuntó contra Javier Milei y el macrismo

El gobernador bonaerense Axel Kicillof dio un nuevo paso en su estrategia de proyección nacional al presentar en la Ciudad de Buenos Aires la versión local de su espacio Movimiento Derecho al Futuro (MDF), la herramienta con la que busca disputar liderazgo dentro del peronismo y posicionarse hacia las elecciones de 2027.

El lanzamiento se realizó en el Teatro Picadero y tuvo como eje la expansión territorial del armado, con la intención de consolidar presencia en distritos históricamente adversos para el peronismo.

Durante el acto, Kicillof dejó en claro quién será su principal referente en la Ciudad: el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, a quien ubicó como su figura de confianza para conducir el armado local.

También formó parte de la actividad la legisladora porteña Berenice Iañez, vinculada al espacio “La Patria es el Otro” que responde a Andrés “Cuervo” Larroque, otro dirigente cercano al gobernador con influencia en el distrito.

En su discurso, el mandatario cuestionó con dureza al Gobierno nacional y sostuvo que atraviesa una etapa desconectada de la realidad social.

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“Estamos frente a una fase maníaca donde se habla de un supuesto milagro económico que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de los argentinos”, afirmó.

En esa línea, acusó a la derecha de “ocultar la realidad y tergiversar las causas de los problemas”, y advirtió sobre el intento de instalar como inevitable el actual modelo económico.

La estrategia: construir una alternativa más allá de la militancia

Kicillof planteó que el desafío de su espacio no se limita a oponerse al oficialismo, sino a reconstruir una expectativa social.

“No alcanza con militar contra Milei: hay que enfrentar el desánimo y la resignación que buscan instalar”, sostuvo.

Además, remarcó la necesidad de ampliar la base política: “Vamos a convocar a todos los que entiendan que estamos en la vereda opuesta a este proyecto de país”.

El desafío de competir en una Ciudad adversa

El gobernador reconoció que la Ciudad de Buenos Aires representa un terreno complejo para el peronismo y anticipó que será necesario un trabajo sostenido para ganar competitividad.

Lanzamiento Axel Kicillof Prensa Axel Kicillof

En ese sentido, propuso ir más allá de los debates tradicionales de la agenda urbana y avanzar hacia una discusión estructural.

“No podemos quedarnos sólo en veredas y plazas: hay que discutir qué modelo productivo y social queremos para la Ciudad y su rol en una Argentina federal”, señaló.

2027 en el horizonte y la construcción de un nuevo ciclo

Kicillof dejó en claro que su apuesta tiene una mirada de mediano plazo y que el MDF busca constituirse como una alternativa de poder.

“El objetivo es construir un movimiento que no sólo cierre este ciclo, sino que abra uno mucho mejor”, afirmó.

Por su parte, Costa reforzó el posicionamiento del espacio con críticas al Gobierno nacional y al macrismo porteño, al que responsabilizó por profundizar desigualdades durante dos décadas.