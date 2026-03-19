Javier Milei desmintió la salida de Manuel Adorni y arremetió contra una periodista: "Otra pluma mugrosa mintiendo"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , desmintió este jueves un artículo periodístico que daba cuenta de evaluaciones en el Gobierno sobre su posible salida y el presidente Javier Milei salió con los tapones de punta contra la prensa. "¿Otra pluma mugrosa mintiendo?", disparó.

La agresiva reacción de Milei llegó en respuesta a un artículo del sitio Ámbito Financiero titulado: "En Casa Rosada evalúan la salida de Manuel Adorni". La nota daba cuenta de un posible paso al costado del vocero tras la polémica que suscitó el viaje con su esposa a Nueva York en una comitiva oficial, como así también el traslado de su familia a Punta del Este en un avión privado.

Quien primero compartió la nota fue el propio Adorni, quien se limitó a sentenciar en redes en su tono característico: "Fake. Fin". Sin embargo, la réplica oficial no quedó ahí y el propio jefe de Estado se subió furioso a la desmentida.

"¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color... Así son... Fin", lanzó Milei en alusión a la periodista Liliana Franco.

La ratificación de Adorni en el cargo se da en medio de los cuestionamientos de la oposición y el público por haber incluido a su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial para trasladarse a Nueva York, donde el Gobierno celebró la Argentina Week.

El posteo de Javier Milei contra una periodista en respuesta a un artículo que hablaba sobre la posible salida de Manuel Adorni de la jefatura de Gabinete.

A esa polémica se sumó la filtración de un video donde se ve al jefe de Gabinete subirse con su familia a un avión privado rumbo a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval.

Los viajes no solo desataron la discusión pública, que hizo foco en las contradicciones de Adorni a la hora de cuestionar los privilegios de la casta política y replicar el mismo modus operandi, sino que además abrió la puerta a cuestionamientos e investigaciones patrimoniales.

Quien protagonizó una de las denuncias fue la diputada exlibertaria Marcela Pagano, quien hizo una presentación penal contra el jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito, acusando posibles irregularidades en contrataciones públicas y por la situación patrimonial de su esposa. A esa lista sumó anoche una denuncia por una supuesta propiedad no declarada en un barrio privado.

"Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por enriquecimiento ilícito", manifestó Pagano en sus redes.