Wanda Nara en problemas: Telefe ya analiza quién podría tomar su lugar
La modelo tuvo algunas polémica actitudes que no le habrían gustado al canal de las tres pelotas, y por esta razón, se podría quedar sin la conducción de MasterChef Celebrity.
En 2023, Telefe apostó por Wanda Nara para debutar como conductora en Masterchef Celebrity, y su desempeño le valió otra oportunidad en 2024 al frente de Bake Off Famosos.
En los últimos meses, Telefe dejó en claro que Nara conducirá la próxima temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, parece el canal de las tres pelotas habría tomado una drástica decisión con la empresaria por una actitud que enfureció a los directivos de la señal.
Según Luis Ventura en Secretos Verdaderos, en el canal de Martínez no habrían caído nada bien las imágenes de Wanda grabando en Los Ángeles una entrevista para La Divina Noche de Dante, que en su regreso a Eltrece podría competir contra la propuesta culinaria.
A todo esto también se le sumó que la modelo no quiso acompañar a Marley en Por el Mundo, además de que rechazó salir al aire en A la Barbarossa. Por todo ello, Ventura aseguró que el canal ya tendría en mente quién reemplazará a la empresaria.
"Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara porque lo ha llevado adelante, porque fue premiada en esa conducción", contó el periodista.
"A pesar de que Wanda fue confirmada por las autoridades de Telefe, en las últimas horas habría habido un debilitamiento de esa situación y suena, por las devoluciones que tuvo Iván de Pineda en los proyectos de Telefe, su figura como una alternativa", afirmó Luis.