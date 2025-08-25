Wanda Nara en problemas: Telefe ya analiza quién podría tomar su lugar

La modelo tuvo algunas polémica actitudes que no le habrían gustado al canal de las tres pelotas, y por esta razón, se podría quedar sin la conducción de MasterChef Celebrity.

En 2023, Telefe apostó por Wanda Nara para debutar como conductora en Masterchef Celebrity, y su desempeño le valió otra oportunidad en 2024 al frente de Bake Off Famosos.

En los últimos meses, Telefe dejó en claro que Nara conducirá la próxima temporada de MasterChef Celebrity. Sin embargo, parece el canal de las tres pelotas habría tomado una drástica decisión con la empresaria por una actitud que enfureció a los directivos de la señal.

Wanda Nara logró recuperar la cima en el rating con MasterChef Argentina Foto: Captura TV. La modelo debutó en la conducción de la televisión en 2023, con el famoso programa de cocina. Captura TV. Según Luis Ventura en Secretos Verdaderos, en el canal de Martínez no habrían caído nada bien las imágenes de Wanda grabando en Los Ángeles una entrevista para La Divina Noche de Dante, que en su regreso a Eltrece podría competir contra la propuesta culinaria.

A todo esto también se le sumó que la modelo no quiso acompañar a Marley en Por el Mundo, además de que rechazó salir al aire en A la Barbarossa. Por todo ello, Ventura aseguró que el canal ya tendría en mente quién reemplazará a la empresaria.

Ivan de Pineda en la 13Âª EdiciÃ³n del Prix Baron B â?? Ã?dition SolidaritÃ©.jpg Iván de Pineda podría reemplazar a Nara en el ciclo culinario. "Las últimas versiones hablan del crecimiento de posibilidades del señor Iván de Pineda en un ciclo que está identificado plenamente con Wanda Nara porque lo ha llevado adelante, porque fue premiada en esa conducción", contó el periodista.