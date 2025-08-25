Zaira Nara subió la temperatura en las redes sociales con una fotos en bikini

Zaira Nara posteó unas imágenes que llenó de likes de sus seguidores y de famosos como Pampita y Wanda Nara-

Zaira Nara, al igual que su hermana Wanda Nara, en ocasiones usa las redes sociales para deslumbrar a sus seguidores. Recientemente publicó unas fotos en Instagram en bikini que hicieron subir la temperatura de las redes sociales por su impactante look.

Zaira Nara sorprende en las redes La hermana de Wanda Nara no dudó en postear unas imágenes en bikini donde luce un look sexy y veraniego. Un traje de baño blanco que le queda muy bien despertó todo tipo de comentarios elogiadores en las redes sociales.

Buen día ♥ (1) Zaira Nara deslumbró con su posteo. Fuente: Instagram. La modelo cosechó miles de likes con su posteo, incluso se llevó el halago de su hermana y de Pampita con quien tiene muy buena relación. “Me desmayo”, escribió Wanda Nara, mostrándose impactada con la sensualidad de su hermana.

Mientras que Pampita no se quedó callada y reaccionó con varios emojis de fueguitos. De alguna manera destacó que le encantó la imagen de Zaira Nara.

Con este posteo la modelo confirmó que sigue siendo una de las favoritas del mundo de la moda y de la farándula. Sus seguidores destacaron la belleza natural que la caracteriza y su estilo fresco.