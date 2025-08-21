Zaira Nara aclaró los rumores con Nicolás Furtado en Ibiza

Zaira Nara despejó dudas y demostró que no tiene nada que ocultar. Con respuestas simples y claras fue contundente.

Zaira Nara habló sin rodeos sobre la famosa foto junto a Nicolás Furtado en Ibiza. La modelo se refirió al tema durante una entrevista televisiva y aclaró de una vez cuál fue el contexto de esa imagen. Su respuesta sorprendió porque no dejó espacio para dobles interpretaciones.

Zaira Nara muy clara La foto en cuestión fue tomada en una fiesta en Ibiza donde coincidió con Nicolás Furtado y Pampita. Según explicó, se trató de una noche con amigos y conocidos en la que era inevitable que alguien pidiera fotos. Ella misma señaló que si hubiera tenido algo que esconder, jamás se hubiera expuesto de esa manera frente a tantas cámaras.

zaira Zaira Nara en Ibiza. La modelo también explicó que se encuentra soltera tras su reciente separación de Facundo Pieres, aunque mantiene una buena relación con él y su familia. Reconoció que el vínculo fue profundo y que no es fácil cortar todo contacto cuando existe tanto afecto. Sin embargo, dejó en claro que su presente es otro y que está enfocada en sí misma.

zaira nara 1 En la entrevista, Zaira Nara comentó que aprendió a resguardarse de los escándalos mediáticos, en especial los que rodean a su hermana Wanda. Aseguró que decidió marcar distancia y preservar su intimidad, incluso cuando su nombre aparece en medio de rumores que nada tienen que ver con su realidad. Con esa postura, busca evitar conflictos innecesarios.