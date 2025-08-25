Así es el look bohemio de Zaira Nara que adelanta las tendencias de primavera

Zaira Nara adelantó las tendencias primaverales con un look lleno de energía natural. No te pierdas los detalles y fotos.

Zaira Nara compartió en redes una producción especial en la que se la vio en una faceta relajada y muy conectada con lo que se viene en la nueva temporada de primavera.

El look que presentó estuvo lejos de los clásicos trajes de noche, y esta vez se volcó por un estilo boho chic, que le permitió desplegar una imagen fresca y diferente. Lo más destacado del estilismo estuvo en los materiales, las texturas y esos detalles que transmitieron una sensación de liviandad.

En las imágenes se la pudo ver posando para una reconocida marca de ropa, con un vestuario de colores suaves, estampados delicados y siluetas sueltas que lograron ese aire primaveral que tanto se asocia con la energía bohemia. Era casi como si cada prenda invitara a salir al aire libre y disfrutar del sol y la naturaleza.

Pero lo que terminó de darle peso al look no fue solo la elección de ropa, sino la manera en la que Zaira la presentó. En el epígrafe de las imágenes escribió: "Una colección nacida desde la raíz: bohemia, libre, natural. Con texturas nobles y detalles que vibran con tu energía y se sienten como parte de vos".