Mario Pergolini apuntó fuertemente contra Javier Milei en medio del escándalo por presuntas coimas
Mario Pergolini fue letal al opinar sobre la polémica que rodea nuevamente al mandatario y a su hermana Karina Milei.
Mario Pergolini volvió muy recargado a la televisión con "Otro Día Perdido" y volvió a pegarle a Javier Milei, pero esta vez por el escándalo por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. El conductor fue contundente con sus declaraciones y no se guardó nada.
La sección se llamó "bloopresidente" y compartieron la frase del mandatario, donde expresó: "Están molestos porque le estamos afanando los choreos". Luego de esto, Mario salió con los tapones de punta y sostuvo que "se mandó una frase por lo menos cuestionable".
Video: Mario Pergolini apuntó contra Javier Milei por las coimas
"¡Este tipo no venía a terminar con la casta o a reemplazarla! No podés pedir chorear como la gestión anterior, primero porque es mucho, y la otra es que no sé si vas a tener 100 años de perdón, pero 6 años tobillera vas a tener seguro si seguís choreando", expresó el conductor de El Trece luego de escuchar el discurso de Javier Milei.
Esta no es la primera vez que Pergolini arremete contra el presidente, ya que en un programa anterior opinó duramente sobre la polémica con el pequeño Ian Moche: "El presidente había acusado al divulgador sobre autismo y discapacidad de formar parte del lado de los kukas. Recordemos que el nene es autista, es muy chico, y su familia solicitó que por favor Milei borrara ese tweet, porque era estigmatizante, no tenía sentido".
" Sin embargo, fueron a la Justicia y el juez dijo que la cuenta de X del presidente de la Nación 'no es una cuenta de comunicación oficial' y 'que no le cabe entenderlo como un acto estatal lo que escribe ahí, sino como una apreciación personal". En el final, agregó: "O sea que, al no ser oficial, Milei en su cuenta puede seguir agrediendo a chicos menores de edad, promocionar criptos dudosas, revender entradas para la película de Francella, ofrecer contenido erótico, total, es una cuenta no oficial".