Baby Etchecopar estalló en A24 contra Karina Milei y la mandó a hacer un bizcochuelo

Baby Etchecopar hizo este miércoles en A24 un enardecido editorial en la apertura de su programa Basta Baby, cuestionando en tajantes términos tanto al oficialismo como a la oposición, en medio del tenso clima político tras estallar un escándalo por presunta corrupción que salpica a la cúpula del Gobierno, y en especial a Karina Milei .

Fiel a su estilo directo y sin filtro, Etchecopar calificó a este país de "bolsa de gatos" por episodios como el de los piedrazos que recibió la caravana en la que participó el Presidente en Lomas de Zamora. "Los forros estos que tiraron las piedras, no los vi en la puerta de la casa de Insaurralde tirando cuando se descubrieron los ilícitos. Esos son kirchneristas como Insaurralde", apuntó el conductor de A24 para dejar en claro la doble vara de la militancia opositora.

Luego, y siguiendo con sus críticas sobre la reacción del peronismo, Baby Etchecopar remarcó: "Salió a tuitear Cristina (Fernández de Kirchner), a hablar de la corrupción. Que Cristina hable de la corrupción, es como que el padre Grassi tenga una guardería infantil. Realmente dan vergüenza, tienen el cu* más sucio que una papa, sinvergüenzas de mie*".

En tanto que a la hora de direccionar sus dardos contra el actual Gobierno, Etchecopar no dudó en cuestionar la falta de argumentos convincentes de Javier Milei y su entorno respecto a la controversia por supuestas coimas que apunta contra el oficialismo. "Arreglen el quilombo que tienen, que nadie les cree una palabra, hagan una conferencia de prensa, muéstrennos que son honestos como nos vendieron en la campaña", arremetió el periodista de A24 .

Además, antes de de dedicarle unas contundentes palabras a Karina Milei, Baby Etchecopar repasó en su recuento de papelones de la escena política, la bizarra escena que protagonizaron este miércoles las diputadas Lilia Lemoine y Marcela Pagano, en una nueva pelea a los gritos en plena sesión en el Congreso.

Acto seguido, al retomar la mencionada caravana en Lomas de Zamora, el conductor de A24 criticó de manera tajante la presencia de Karina MIlei en tal evento. "La hermana del Presidente, que viene sospechada por los cuatro costados, saluda arriba de la camioneta sin la vergüenza de darse cuenta que, culpable o inocente, el nombre de ella es artífice de la pérdida de credibilidad de Milei, que como dije ayer, lo único que él tenía de patrimonio era la credibilidad", disparó el comunicador.

Baby Etchecopar estalló contra Karina Milei

Pero eso no fue todo, Baby Etchecopar le hizo un terminante pedido a Karina Milei al sostener: "Es la artífice, directa o indirectamente, junto a los mellizos Menem, del quilombo en el que estamos inmersos. Disculpeme señora, bajese de la camioneta, quedese en la Quinta (de Olivos) haciendo un bizcochuelo. No se suba a la camioneta porque los que íbamos a votar a los violetas nos crispamos, porque usted es indefendible. No porque sea culpable o inocente, porque usted está en el medio del balurdo, porque no hizo nada para limpiar la historia, porque usted es la historia de mie* esta que estamos viviendo".

Por último, el conductor de A24 interpeló en duros términos al Gobierno al remarcar: "Por más que intenten, no van a limpiar el tema, porque el tema es muy sucio, y cuanto más revolvés, más aparece. Entonces no quieran blindarla a Karina con un buso violeta y un sombrero violeta de Oca. Saquenla del mediotiempo, ponganla a descansar en la Quinta, que cuide a los perros, pero no la suban, porque ver a Karina arriba de la camioneta es acordarnos que estamos luchando para ver quién le robó la plata a la gente con capacidades diferentes".