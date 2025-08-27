"La pij... de Karina Milei", los nuevos audios completos de Diego Spagnuolo que se filtraron

Hay otra cosa que es tremenda: yo en enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando $2.800.000 porque me subieron un límite a los aportes y ahora viene Ganancias. Y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios. Che, loco, a los funcionarios no les cierra el blanco. Yo soy soltero, no tengo hijos, 2.800.000 me sobra en blanco. Pero tenés dos hijos, vivís en un country, los tenés que mandar a la escuela y obra social... No te cierra. Y arriba mío cobra más un ministro y el presidente. Yo tengo rango de secretario de Estado.

Loco, ¿qué están haciendo? Te pegan ese pijazo. Todos los funcionarios se les fueron a la mierda porque dicen: "Estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y sacar un mango".

Quiero ser muy preciso con esto, no confundir: es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente, para que funcione. Tuvimos que sacar las horas extra, pero, al que queda, pagale bien. Hay gente que se gasta la guita en el pasaje de ida y vuelta al laburo, y en la comida.

Spagnuolo incriminó a los Menem y desligó a Victoria Villarruel

A Victoria (Villarruel) la conocen, saben que no chorea. Flaco, sos Menem, partimos de esa base. ¿Te venís a hacer el moralista acá, que tenemos que cuidar el mango, y me estás cagando de hambre? ¿Cómo hacés después para después chupar pija y no ir y decir 'che tenemos que subir los sueldos'? Te pone en una situación de sí o sí que dicen: '¿qué te calienta, si con la que te estás choreando...?'. A mí me ponen en esa situación.

Diego Spagnuolo aseguró que Karina Milei es la que "maneja todo"

No es que fue beneficiada, ella maneja todo. Nosotros dos vendemos torta, y yo voy a manejar en el negocio de las tortas, pero no es que lo manejo compitiendo, sino que obligo. Entonces voy a vender todas mis tortas, todas estas, y a vos te voy a dejar la flaquita que está a dieta. Es tremendo.

Diego Spagnuolo le pegó a Manuel Adorni

Mirá la comunicación. Lo tenés al pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información, la radiografía del perro... Dijimos: "Esta pensión no se otorgó". ¿Y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo que "están mintiendo, están mintiendo". Flaco, te lo pasé clarito. Esto no se otorgó.

El fuerte audio de Diego Spagnuolo sobre Karina Milei

Están todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen hablar. Esta cosa ya estaba. Nosotros ya tenemos todo repartido. Vos sabés que vendés 10, yo sé que vendo 15, este vende 40 y este 30. Esa era la repartija que había.

Este vendía 30, la Suizo. ¿Qué pasa? Hoy la Suizo vende 55 o 60, y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga; lo bueno lo vendo yo y la mayor cantidad, y cobro siempre primero. Esta que tenía el 40% y hoy tiene el 20% y la humea, obviamente está re caliente. Y esta tiene más guita que esta, porque esta está ahora haciéndose... Son desprolijos. Todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos y encima con la pija de Karina, no con la de él. Aparte vos lo ves, negro desagradable, vos ves lo feo que es. Los (?) son más hábiles, más prolijos, no dejan los dedos pegados. Este está dejando los dedos pegados. Son 6 meses, recién llegamos, ¿y ya estás haciendo este zafarrancho? ¿Karina era una mina que hacía tortas y tiraba las cartas y hoy maneja todo esto?