Se filtró el audio más escandaloso de Diego Spagnuolo que hundió a Lule Menem y Karina Milei

El escándalo por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó un nuevo episodio este miércoles con más audios atribuidos al extitular del organismo Diego Spagnuolo que apuntan directamente contra la cúpula del Gobierno. " Todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos y encima con la pija de Karina (Milei) ", advierten las incendiarias filtraciones.

Las nuevas filtraciones fueron dadas a conocer en el canal de streaming Carnaval, donde el periodista Mauro Federico adelantó que todo el material ya había sido presentado ante la Justicia antes del programa "en un pendrive".

A su vez, Federico, que se negó a revelar quién grabó los audios, sí dio una pista explosiva sobre quién se los hizo llegar: "La distribución es de fuego amigo, muy amigo, tal vez el más amigo de todos". "La persona que estuvo distribuyendo este material, no solo a este equipo sino a varios, es de la más extrema proximidad con el presidente Javier Milei. ¿Estarán distanciados ahora? Sí, pero tiene muchos años con cercanía con Milei. Llegó a dormir en la misma cama", disparó.

En ese marco, el periodista dio a conocer una nueva serie de audios atribuidos al extitular de la Andis, incluido uno donde Spagnuolo describía el enojo de las empresas que tenían negocios con el organismo debido al avance de la droguería Suizo Argentina sobre el mercado de suministros. Allí, los nombres de Karina Milei y Eduardo 'Lule' Menem volvieron a surgir como los principales apuntados.

"Todas las empresas calientes. Es cuestión de que vayan a preguntar para que los tipos empiecen hablar. Esta cosa ya estaba. Nosotros ya tenemos todo repartido. Vos sabés que vendés 10, yo sé que vendo 15, este vende 40 y este 30. Esa era la repartija que había. ¿Qué pasa? Hoy la Suizo vende 60, y ustedes venden 10, 10 y 20. Y venden poronga. Lo bueno lo vendo yo y la mayor cantidad y cobro siempre primero. La que tenía el 40% y hoy tiene el 20% obviamente está re caliente", describe el exfuncionario en el audio.

La furia de Spagnuolo contra Lule Menem y Karina Milei

Luego, se escucha a Spagnuolo apuntar directamente contra la mano derecha de 'El Jefe'. "Son desprolijos. Todo eso es Lule. Nos está cogiendo a todos y encima con la pija de Karina, no con la de él". En el mismo tono, el abogado le propina duros insultos al riojano como "negro desagradable" y "feo", y asegura: "Está dejando los dedos pegados".

Al cierre del polémico audio, el exfuncionario sentencia: "Van 6 meses, recién llegamos, ¿y ya estás haciendo este zafarrancho? Karina era una mina que hacía tortas y tiraba las cartas, ¿y hoy maneja todo esto?".

En otro de los audios reproducidos por el canal de streaming, el exfuncionario da cuenta del enojo que tenía hacia "la conchuda de Karina" por congelar los salarios en el Gobierno y cuestiona que "a los funcionarios no les cierra el blanco".

"Yo en enero cobré 3 palos. Hoy estoy cobrando 2.800.000 porque me subieron un límite a los aportes, ahora viene ganancias y la conchuda de Karina congeló los salarios de los funcionarios", cuestiona el exabogado del presidente, y agrega: "Loco, que están haciendo. Te pegan ese pijazo, todos los funcionarios se les fueron a la mierda. Dicen 'estoy cobrando dos mangos y no puedo meter la mano y sacar un mango'. Es necesario sacar guita de algún lado para repartirla entre la gente".

Spagnuolo contra Adorni

En otro de los episodios recuperados, el extitular de la Andis sale al cruce del vocero presidencial, Manuel Adorni, por haber denunciado en conferencia de prensa el año pasado que una persona había presentado una radiografía de un perro para cobrar una prestación por discapacidad. Según el portavoz, el Gobierno había entregado el beneficio, pero el presunto audio de Spagnuolo lo desmiente furioso.

"Lo tenés al pelotudo de Adorni, que le pasamos toda la información. La radiografía del perro dijimos: esta pensión no se otorgó. ¿Y qué va y dice? Que se otorgó. Y yo tengo que andar explicando que esa pensión no se otorgó porque todos están diciendo que 'están mintiendo, etán mintiendo'. Flaco, te lo pasé clarito. Esto no se otorgó"

Más dardos contra los Menem

Los supuestos audios continuaron con más expresiones de Spagnuolo contra la mano derecha de Karina Milei, al que también responsabilizaría por su situación salarial y lo acusa de entrometerse en su organismo.

"Flaco, sos Menem, partimos de esa base. Te venís a hacer el moralista acá, que tenemos que cuidar el mango, y me estás cagando de hambre. ¿Cómo hacés después para chupar pija y no ir y decir: 'Che tenemos que subir los sueldos'. Te pone en una situación de decir '¿qué te calienta? Si con la que te estás choreando...' A mí me ponen en esa situación", sentencia. En paralelo, la voz de Spagnuolo sentencia: "Le manotearon la caja a todo el mundo, no solamente a mí. Tienen frente de conflicto en todos lados".