Caso Spagnuolo: Mario Lugones pegó el faltazo en el Congreso y la oposición avanza para investigar a Milei

Como era de esperarse, ni el ministro de Salud, Mario Lugones , ni el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches , aparecieron en el Anexo de Diputados para responder a los cuestionamientos acerca de las polémicas que envuelven al organismo que presidía Diego Spagnuolo . Frente a ello, la oposición juega todas sus cartas para investigar al Gobierno: ¿Qué se viene?

Las tensiones dentro del Palacio Legislativo sólo se materializan con el pasar de los días, mayormente debido a que el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, estaría demorando el giro del veto de la Ley de emergencia en discapacidad al Senado. Hay grandes expectativas de que el cuerpo lo rechace definitivamente y por ello "los libertarios están estirando su tratamiento", según opinan por el Anexo.

Los opositores más fervientes de Nación piden tratar este decreto lo antes posible y que los senadores lo tiren abajo. "Una vez que el Senado rechace con los dos tercios de los votos el veto a la ley, es una obligación de la Agencia Nacional de Discapacidad hacerla cumplir", manifestó Daniel Arroyo, diputado de Unión por la Patria y autor del proyecto original.

De la reunión informativa conjunta, encabezada hoy por los miembros de las comisiones de Salud y Discapacidad , participaron miembros de todos los bloques, menos: oficialistas, del PRO y radicales "con peluca". De la UCR, sólo estuvo presente y habló la legisladora Natalia Silvina Sarapura; por su parte, anduvo por los pasillos Sergio Capozzi, del bando amarillo.

El encargado de Salud, Pablo Yedlin, calificó la situación en la Rosada como "insostenible" debido a la falta de transparencia que se maneja. Además, disparó contra las ausencias de Lugones y Vilches: "No sería la primera vez que nos dejan esperando (el Gobierno), pero es nuestra obligación controlar al Poder Ejecutivo".

DSC09776 Daniel Arroyo y Pablo Yedlin, diputados kirchneristas. Prensa / Diputados

Se resolvió que el próximo martes a las 12, la comisión de Discapacidad intentará dictaminar cuatro expedientes que apuntan a pedidos de informes al gobierno por las irregularidades que mencionaría Diego Spagnuolo en sus audios. Uno es de Andrea Freites; otro de Ricardo López Murphy; el tercero de los legisladores Esteban Paulón, Mónica Fein y Margarita Stolbizer; y el último de Sergio Casas.

Otra propuesta que pasea por el Anexo es aquella que pretende interpelar en la Cámara de Diputados a: la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; a Eduardo "Lule" Menem, primo de Martín Menem y asesor de la anterior; a Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación; y al mismo extitular de la Agencia de discapacidad, Spagnuolo.

También tienen planeado crear una Comisión investigadora sobre las presuntas coimas en la Andis, lo que podría demorarse un poco más ya que fue girada -en primer lugar- a Asuntos Constitucionales, presidida por el libertario Nicolás Mayoraz. "Esto es una manera del gobierno para bloquear el proyecto, porque lo gira a comisiones que no trabajan", explicó Yedlin.

Expectativas con la visita de Guillermo Francos a Diputados

Dicen que a lo largo de la -aún prematura- gestión violeta, Diego Spagnuolo visitó unas 39 veces la Quinta de Olivos. Muy cercano a Milei, lo ofició como abogado y, de hecho, en 2021 había estado en la lista de diputados del ahora presidente. También se rumorea con que no lo habrían echado de su puesto en la Andis, sino que limitaron sus funciones y, por ende, estaría habilitado a que lo llamen para indagarlo en el Congreso.

Frente a todas las especulaciones, las expectativas hoy están puestas en la visita del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien a partir de mañana a las 12 ingresará al recinto de la Cámara de Diputados para dar el informe de gestión. Cada bloque tendrá limitados minutos para hablar y, aparentemente, el temario será acotado.

Guillermo Francos.jpeg El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentará otro informe de gestión en Diputados este miércoles 27 a las 12. Prensa Diputados

La idea es que brinde claridad en torno a los casos de fentanilo contaminado y las presuntas coimas para las compras de medicamentos en el organismo de discapacidad. "Y si están observando esto en otras áreas de gobierno, nos gustaría saber si esta auditoría si se dirige solamente a la Andis o si deberían controlar otras áreas del Estado", añadió.

"El objetivo de la visita de Francos es ver si se aclaran estos temas. Hay que agradecerle por venir y que cumpla con su función, en un gobierno que no lo ha hecho. Hemos pedido interpelar a varios ministerios, entre ellos al de Luis Caputo, y seguimos esperando a que vengan. Las obligaciones de este Gobierno no las toma muy constitucionalmente ni republicanamente, por eso le agradecemos a Francos", aseguró Yedlin.

No obstante, miembros de otros bloques aseguraron que el jefe de Gabinete no hablará sobre los últimos escándalos que Nación protagoniza por estas horas. Además, el titular de Democracia para Siempre, Pablo Juliano, estaría pensando en ausentarse de la Labor Parlamentaria para pedirle a Martín Menem en persona que no presida la sesión informativa, sino que ocupe su banca bajo su rol de diputado.

"No era estúpido": la polémica remera de Paulón

El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón volvió a lucir una de sus famosas remeras estampadas con un polémico mensaje al Gobierno, en plenas investigaciones por las supuestas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. Luego de los dichos de la excanciller Diana Mondino sobre el escándalo $LIBRA, el legislador opositor llegó hoy al Anexo A del Congreso con una estampa muy clara: "No es estúpido".

Cabe recordar que Mondino generó revuelo semanas atrás cuando criticó a Milei por la promoción de la criptomoneda y aseguró que se debió "o bien un caso de corrupción del Estado o una falta de inteligencia por parte del presidente". Paulón, días después, mandó a hacer una remera que manifestaba: "Corrupto o estúpido".

Videos Portada remera Esteban Paulón Videos Portada remera Esteban Paulón

Pero en esta oportunidad, el diputado santafesino hizo eco de las nuevas polémicas que persiguen por estos momentos al Gobierno. A minutos de iniciar la reunión conjunta entre las comisiones de Acción Social y Salud, y de Discapacidad, mostró su último diseño con la leyenda: "No es estúpido".