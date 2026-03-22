Fastidiados con el Gobierno, intendentes prevén una cumbre en Buenos Aires e insistirán con proyectos que alertan a Milei

Al igual que muchos gobernadores , intendentes expresan su preocupación por la falta de recursos, de obra pública y en especial por la situación económica que se evidencia en la escasez de consumo y bajo nivel industrial.

Jefes comunales, enrolados en la red federal de intendentes, mantuvieron algunas reuniones en la Capital Federal que no promocionaron con algunos referentes de la oposición y algunos funcionarios de segundas y terceras líneas del Gobierno .

“Al no tener respuestas de la Casa Rosada”, los alcaldes prevén “hacerse escuchar en Buenos Aires”, según pudo saber MDZ de algunos de los miembros de esta organización.

Tal como hicieron en 2024 y 2025, se presentarán en abril en el Congreso para avanzar con proyectos que incomodan en el Ejecutivo. Por lo pronto ya se aseguraron que la presidenta de la Comisión de Asuntos Municipales de Diputados será la ex alcalde de Despeñaderos, Carolina Basualdo , de Provincias Unidas.

A raíz de que no esperan ningún gesto del oficialismo, que semanalmente los critica por las tasas municipales, los intendentes quieren imponer proyectos que podrían “atentar” el equilibrio fiscal que pregona Javier Milei .

Pese a que los libertarios cuentan con mayor fuerza que antes en ambas cámaras, creen que podrán avanzar con el expediente que modifica la Ley de Impuestos sobre los Combustibles Líquidos (ICL) para que una parte de lo que hoy recauda el Estado Nacional se coparticipe directamente a los municipios y provincias. De esa forma, conseguirían un fondo en común para contener el boleto de colectivo en sus distritos.

A su vez, buscan transferencias de tierras, que actualmente están bajo control del Estado Nacional, y un sistema de reparto de recursos y obras “sin discriminar a nadie”.

“Vendremos con la red federal de intendentes en abril. Si no nos atienden el teléfono, nos escucharán en Buenos Aires. La situación económica no da para más. No hay plata en las calles y las fábricas no venden nada. Tenemos municipales que nos piden el adelanto del sueldo el 10 de cada mes. Y mientras vemos que benefician a algunos, nosotros padecemos las 7 plagas de Egipto”, recalcó a MDZ un intendente, de una de las principales ciudades del país.